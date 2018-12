Виверження вулкана Етна: в мережі показали видовищне відео стихії

Фото: колаж РБК-Україна

Етна через свою активність було визнано Вулканом десятиліття ООН

У понеділок, 24 грудня, на острові Сицилія (Італія) сталося виверження відомого вулкана Етна, що призвело до викиду попелу і низки землетрусів у регіоні, а також викликало часткове закриття сицилійського повітряного простору навколо гори. Про це повідомляє AFP.

Гора Етна має висоту 3 300 метрів і є найбільшим діючим вулканом в Європі, з частими виверженнями, зареєстрованими в останні 2700 років.

Згідно з даними італійського національного інституту геофізики і вулканології, відбулося понад 130 сейсмічних шоків в зоні. Найсильніший сягнув магнітуди 4,0.

В мережі тим часом з'явилося видовищне відео стихії.

Відео: twitter.com/LFiannacca

"Це перше бічне виверження за останні 10 років, але воно не здається небезпечним", - розповів вулканолог Борис Бенке.

#Etna's first flank eruption for nearly 11 years, seen at nightfall from the port of Riposto, to the east of the volcano, 24 December 2018 pic.twitter.com/9vZmzpKg4r — Boris Behncke (@etnaboris) 24 декабря 2018 г.

#Etna volcano this afternoon. A number of earthquakes were also reported which reached 4.o M on the Richter scale pic.twitter.com/cLPS0TMlYk — David Bressan (@David_Bressan) 24 декабря 2018 г.

Відео: twitter.com/AntonioMusolin2

Цей вулкан через свою активність було визнано Вулканом десятиліття ООН.

Як повідомлялося раніше, в Гватемалі в листопаді почав вивергатися вулкан Фуего, в результаті чого були евакуйовані 4 тис. осіб.

Також ми повідомляли про те, що на початку жовтня на індонезійському острові Сулавесі, який постраждав від землетрусу, почав вивергатися вулкан Сопутан.