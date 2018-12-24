Виверження вулкана Етна: в мережі показали видовищне відео стихії

Етна через свою активність було визнано Вулканом десятиліття ООН
У понеділок, 24 грудня, на острові Сицилія (Італія) сталося виверження відомого вулкана Етна, що призвело до викиду попелу і низки землетрусів у регіоні, а також викликало часткове закриття сицилійського повітряного простору навколо гори. Про це повідомляє AFP.
Гора Етна має висоту 3 300 метрів і є найбільшим діючим вулканом в Європі, з частими виверженнями, зареєстрованими в останні 2700 років.
Згідно з даними італійського національного інституту геофізики і вулканології, відбулося понад 130 сейсмічних шоків в зоні. Найсильніший сягнув магнітуди 4,0.
В мережі тим часом з'явилося видовищне відео стихії.
Etna today— Laura Fiannacca (@LFiannacca) 24 декабря 2018 г.
(Video made by me)#etna #Sicily #24dicembre pic.twitter.com/VmrWq6iZNh
Відео: twitter.com/LFiannacca
"Це перше бічне виверження за останні 10 років, але воно не здається небезпечним", - розповів вулканолог Борис Бенке.
#Etna's first flank eruption for nearly 11 years, seen at nightfall from the port of Riposto, to the east of the volcano, 24 December 2018 pic.twitter.com/9vZmzpKg4r— Boris Behncke (@etnaboris) 24 декабря 2018 г.
WOW!!! Extraordinary #Etna #volcanic eruption, #Sicily, Italy last night 23/24th December.... Thanks to Vinko Martinic for the photo! #extremeweather pic.twitter.com/Bnor6r0YXV— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 24 декабря 2018 г.
The airport in #Sicily, Italy has decreased the summer of number of departures and arrivals at the airport due to the eruption of the #Etna #volcano this afternoon. Report; @da_pedralbes #severeweather #aviation pic.twitter.com/qbZZud4WnJ— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 24 декабря 2018 г.
#Etna volcano this afternoon. A number of earthquakes were also reported which reached 4.o M on the Richter scale pic.twitter.com/cLPS0TMlYk— David Bressan (@David_Bressan) 24 декабря 2018 г.
The massive #eruption of Mount #etna #sicily #24december https://t.co/Rq4IYxJjIc— Antonio.M (@AntonioMusolin2) 24 декабря 2018 г.
Відео: twitter.com/AntonioMusolin2
Цей вулкан через свою активність було визнано Вулканом десятиліття ООН.
Як повідомлялося раніше, в Гватемалі в листопаді почав вивергатися вулкан Фуего, в результаті чого були евакуйовані 4 тис. осіб.
Також ми повідомляли про те, що на початку жовтня на індонезійському острові Сулавесі, який постраждав від землетрусу, почав вивергатися вулкан Сопутан.