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Виверження вулкана Етна: в мережі показали видовищне відео стихії

STYLERЖиття    24.12.2018 - 22:58
Виверження вулкана Етна: в мережі показали видовищне відео стихії
Фото: колаж РБК-Україна

Етна через свою активність було визнано Вулканом десятиліття ООН

У понеділок, 24 грудня, на острові Сицилія (Італія) сталося виверження відомого вулкана Етна, що призвело до викиду попелу і низки землетрусів у регіоні, а також викликало часткове закриття сицилійського повітряного простору навколо гори. Про це повідомляє AFP.

Гора Етна має висоту 3 300 метрів і є найбільшим діючим вулканом в Європі, з частими виверженнями, зареєстрованими в останні 2700 років.

Згідно з даними італійського національного інституту геофізики і вулканології, відбулося понад 130 сейсмічних шоків в зоні. Найсильніший сягнув магнітуди 4,0.

В мережі тим часом з'явилося видовищне відео стихії.

 

Відео: twitter.com/LFiannacca

 

"Це перше бічне виверження за останні 10 років, але воно не здається небезпечним", - розповів вулканолог Борис Бенке.

 

 

Відео: twitter.com/AntonioMusolin2

Цей вулкан через свою активність було визнано Вулканом десятиліття ООН.

Як повідомлялося раніше, в Гватемалі в листопаді почав вивергатися вулкан Фуего, в результаті чого були евакуйовані 4 тис. осіб.

Також ми повідомляли про те, що на початку жовтня на індонезійському острові Сулавесі, який постраждав від землетрусу, почав вивергатися вулкан Сопутан.

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