Извержение вулкана Этна: в сети показали зрелищное видео стихии

В понедельник, 24 декабря, на острове Сицилия (Италия) произошло извержение знаменитого вулкана Этна, что привело к выбросу пепла и ряду землетрясений в регионе, а также вызвало частичное закрытие сицилийского воздушного пространства вокруг горы. Об этом сообщает AFP.

Гора Этна имеет высоту 3 300 метров и является крупнейшим действующим вулканом в Европе, с частыми извержениями, зарегистрированными в последние 2700 лет.

Согласно данным итальянского национального института геофизики и вулканологии, произошло более 130 сейсмических шоков в зоне. Самый сильный достиг магнитуды 4,0.

В сети тем временем появилось зрелищное видео стихии.

"Это первое боковое извержение за последние 10 лет, но оно не кажется опасным", - рассказал вулканолог Борис Бенке.

#Etna's first flank eruption for nearly 11 years, seen at nightfall from the port of Riposto, to the east of the volcano, 24 December 2018 pic.twitter.com/9vZmzpKg4r — Boris Behncke (@etnaboris) 24 декабря 2018 г.

#Etna volcano this afternoon. A number of earthquakes were also reported which reached 4.o M on the Richter scale pic.twitter.com/cLPS0TMlYk — David Bressan (@David_Bressan) 24 декабря 2018 г.

Этот вулкан из-за своей активности был признан Вулканом десятилетия ООН.

Как сообщалось ранее, в Гватемале в ноябре начал извергаться вулкан Фуэго, в результате чего были эвакуированы 4 тыс. человек.

Также мы писали о том, что в начале октября на индонезийском острове Сулавеси, который пострадал от землетрясения, начал извергаться вулкан Сопутан.