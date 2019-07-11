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Відома вчена знайдена на Криті мертвою: місцеві жителі шоковані жорстоким вбивством

STYLERЖиття    11.07.2019 - 20:01
Відома вчена знайдена на Криті мертвою: місцеві жителі шоковані жорстоким вбивством
Фото: колаж РБК-Україна

Жінку шукали тиждень поки двоє місцевих не виявили її тіло

Тіло відомої американської вченої Сьюзан Ітон виявили в бункері часів Другої світової війни на острові Крит, Греція. Біолог зникла тиждень тому, і спочатку всі подумали, що з нею стався нещасний випадок, але потім її знайшли з відрізаним вухом і справа отримала новий поворот. Про це повідомляє Daily Mail.

59-річна біолог перестала виходити на зв'язок 2 липня. Вона сама родом з Каліфорнії, але разом з чоловіком і дітьми проживала в Німеччині. Жінка працювала у відомому Інституті фізики імені Макса Планка. У Греції вона вирушила на конференцію, але так і не дісталася до неї.

Її сім'я спочатку думала, вона випадково загинула під час пробіжки по острову, але потім все ж вирішила запропонувати винагороду в розмірі 50 тисяч євро за будь-яку інформацію, яка приведе їх до Сьюзан.

Відома вчена знайдена на Криті мертвою: місцеві жителі шоковані жорстоким вбивством

Фото: facebook.com/Searchingforsuzanne

Тіло жінки знайшли 8 липня двоє місцевих жителів, коли вирішили прогулятися по бункеру, який нацисти використовували для окупації острова. Її тіло лежало близько 60 метрах від входу в бункер.

Відома вчена знайдена на Криті мертвою: місцеві жителі шоковані жорстоким вбивством

Сьюзан Ітон (фото: facebook.com/Searchingforsuzanne)

У поліції заявили, що Сьюзан померла від задухи. І хоча на її тілі були легкі колоті рани, їх не вважають причиною смерті. Убивця задушив жінку, затуливши їй рота і ніс. Також повідомляється, що у неї було відрізане вухо.

Це вбивство сильно схвилювало жителів острова, оскільки Крит відомий, як один з найбезпечніших островів. За словами начальника поліції, він ніколи не бачив нічого подібного за чотири роки роботи на посаді.

Нагадаємо, що з'явилися перші результати експертизи загиблих у Скадовську членів сім'ї.

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