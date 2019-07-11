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Известная ученая найдена на Крите мертвой: местные жители шокированы жестоким убийством

STYLERЖизнь    11.07.2019 - 20:01
Известная ученая найдена на Крите мертвой: местные жители шокированы жестоким убийством
Фото: коллаж РБК-Украина

Женщину искали неделю пока двое местных не обнаружили ее тело

Тело известной американской ученой Сьюзан Итон обнаружили в бункере времен Второй мировой войны на острове Крит, Греция. Биолог пропала неделю назад, и сначала все подумали, что с ней произошел несчастный случай, но потом ее нашли с отрезанным ухом и дело приняло новый поворот. Об этом сообщает Daily Mail.

59-летняя биолог перестала выходить на связь 2 июля. Она сама родом из Калифорнии, но вместе с мужем и детьми проживала в Германии. Женщина работала в известном Институте физики имени Макса Планка. В Греции она отправилась на конференцию, но так и не добралась до нее.

Ее семья сначала думала, она случайно погибла во время пробежки по острову, но потом все же решила предложить вознаграждение в размере 50 тысяч евро за любую информацию, которая приведет их к Сьюзан.

Известная ученая найдена на Крите мертвой: местные жители шокированы жестоким убийством

Фото: facebook.com/Searchingforsuzanne

Тело женщины нашли 8 июля двое местных жителей, когда решили прогуляться по бункеру, который нацисты использовали для оккупации острова. Ее тело лежало в около 60 метрах от входа в бункер.

Известная ученая найдена на Крите мертвой: местные жители шокированы жестоким убийством

Сьюзан Итон (фото: facebook.com/Searchingforsuzanne)

В полиции заявили, что Сьюзан умерла от удушья. И хотя на ее теле были легкие колотые раны, их не считают причиной смерти. Убийца задушил женщину, заслонив ей рот и нос. Также сообщается, что у нее было отрезано ухо.

Это убийство сильно взволновало жителей острова, поскольку Крит известен, как один из самых безопасных островов. По словам начальника полиции, он никогда не видел ничего подобного за четыре года работы на посту.

Напомним, что появились первые результаты экспертизы погибших в Скадовске членов семьи.

Ранее сообщалось, что в Запорожье нетрезвый отец жестоко избил своего маленького сына.

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