У відомому російськомовному виданні пояснили, чому голодування Сенцова "важливе для всіх росіян"

У виданні коротко розповіли про проблему Сенцова

В російськомовному інтернет-виданні Meduza, зареєстрованому в Латвії, розповіли про політв'язня, українського режисера Олега Сенцова.

У виданні звернули увагу, що 8 червня — 26-й день йогоголодування.

Кінокритик Антон Долін коротко розповідає, чому голодування Олега Сенцова — те, на що не можна не звертати уваги.

"Олег Сенцов — український режисер. Народився в Сімферополі в 1976 році, батько двох дітей. Автор фільму "Гамер", що мала неабиякий успіх на кінофестивалях. Активіст "Автомайдану", - пише Долин.

Він підкреслив, що ні в одному насильницькому дії Сенцов помічений не був.

"Навесні 2014 року Сенцов був заарештований ФСБ. Звинувачували в тероризмі. Засуджений в серпні 2015 року до 20 років колонії суворого режиму. Міститься в колонії на Ямалі", - нагадали читачам у виданні.

Наголошується, що Сенцову інкримінують злочини, вчинені іншими людьми — Олексієм Чирнием і Геннадієм Афанасьєвим. Його звинуватили як організатора, не пред'явивши жодних доказів.

"Єдиний доказ — свідчення Афанасьєва і Чирния. При цьому Афанасьєв на суді від показань відмовився, заявивши, що вони були дані під катуванням", - пишуть в ЗМІ.

Як відомо, Сенцов свою провину з початку і до кінця заперечував. При обшуку у нього не було виявлено нічого компрометуючого.

Долин нагадав, що Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування 14 травня. Олег вимагає звільнити з російських в'язниць всіх українських політв'язнів. Голодування оголошена саме зараз з метою привернути увагу до долі політв'язнів у переддень Чемпіонату світу з футболу.

"До голодування Сенцова приєдналися український військовий Олександр Шумков, засуджений у "справі 26 березня" Станіслав Зимовець і антифашист Олександр Кольченко, засуджений на 10 років по тій же справі, що і Сенцов. 7 червня Кольченко вирішив припинити голодування за станом здоров'я", - повідомив кінокритик.

Він додав, що обмін Сенцова на росіян, що містяться в українських тюрмах, російська влада не вважає можливим, так як визнає Сенцова громадянином Росії. Будучи заарештованим в 2014-му, він не зміг відмовитися від російського громадянства і, таким чином, отримав його "автоматично", як житель окупованого Криму.

Сообщаетя, що серед тих, хто заступився за Сенцова і попросив російську владу про його звільнення, — Анджей Вайда, Кейт Бланшетт, Джонні Депп, Акі Каурісмякі, Вім Вендерс, Джонатан Франзен, а також численні російські кінематографісти: наприклад, Олександр Сокуров, Андрій Звягінцев, Микита Міхалков.

"Голодування Олега Сенцова важлива для всіх росіян, навіть тих, хто про неї не знає. Не заподіяв нікому шкоди людина, чия вина не доведена, може померти", - підсумували у виданні.

Раніше повідомлялося, що Путін заявив, що поки не думав про обмін незаконно засудженого в РФ українця Олега Сенцова.

Олег Сенцов. Один у полі воїн