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В известном русскоязычном издании объяснили, почему голодовка Сенцова "важна для всех россиян"

STYLERLIFE        08.06.2018 - 19:36
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

В издании кратко рассказали о проблеме Сенцова

В русскоязычном интернет-издании Meduza, зарегистрированном в Латвии, рассказали о политзаключенном украинском режиссере Олеге Сенцове.

В издании обратили внимание, что 8 июня — 26-й день его голодовки.

Кинокритик Антон Долин коротко рассказывает, почему голодовка Олега Сенцова — то, на что нельзя не обращать внимания.

"Олег Сенцов — украинский режиссер. Родился в Симферополе в 1976 году, отец двоих детей. Автор фильма "Гамер", имевшего заметный успех на кинофестивалях. Активист "Автомайдана", - пишет Долин.

Он подчеркнул, что ни в одном насильственном действии Сенцов замечен не был.

"Весной 2014 года Сенцов был арестован ФСБ. Обвинялся в терроризме. Приговорен в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима. Содержится в колонии на Ямале", - напомнили читателям в издании.

Отмечается, что Сенцову инкриминируют преступления, совершенные другими людьми — Алексеем Чирнием и Геннадием Афанасьевым. Его обвинили как организатора, не предъявив никаких доказательств.

"Единственное доказательство — показания Афанасьева и Чирния. При этом Афанасьев на суде от показаний отказался, заявив, что они были даны под пыткой", - пишут в СМИ.

Как известно, Сенцов свою вину с начала и до конца отрицал. При обыске у него не было обнаружено ничего компрометирующего.

Долин напомнил, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. Олег требует освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Голодовка объявлена именно сейчас с целью привлечь внимание к судьбе политзаключенных в канун Чемпионата мира по футболу.

"К голодовке Сенцова присоединились украинский военный Александр Шумков, осужденный по "делу 26 марта" Станислав Зимовец и антифашист Александр Кольченко, осужденный на 10 лет по тому же делу, что и Сенцов. 7 июня Кольченко решил прекратить голодовку по состоянию здоровья", - сообщил кинокритик.

Он добавил, что обмен Сенцова на россиян, содержащихся в украинских тюрьмах, российская власть не считает возможным, так как признает Сенцова гражданином России. Будучи арестованным в 2014-м, он не смог отказаться от российского гражданства и, таким образом, получил его "автоматически", как житель оккупированного Крыма.

Сообщаетя, что среди тех, кто вступился за Сенцова и попросил российские власти о его освобождении, — Анджей Вайда, Кейт Бланшетт, Джонни Депп, Аки Каурисмяки, Вим Вендерс, Джонатан Франзен, а также многочисленные российские кинематографисты: например, Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Никита Михалков.

"Голодовка Олега Сенцова важна для всех россиян, даже тех, кто о ней не знает. Не причинивший никому вреда человек, чья вина не доказана, может умереть", - подытожили в издании.

Ранее сообщалось, что Путин заявил, что пока не думал об обмене незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова. 

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Теги: Олег Сенцов
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