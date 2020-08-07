Відомий фотограф педофіл роками промишляв по всій Україні: деталі страшного скандалу

Після того, як в Сумах затримали 31-річного фотографа з Полтавської області, який поглумився над 9-річною дівчинкою з Сумщини, з'ясувалося, що в "послужному списку" відомого діяча не один рік злочинної діяльності.

Жертвами "зоряного" педофіла ставали діти з різних куточків України. Він вів активне життя в соціальних мережах, куди викладав селфі в українськими селебретіс. Дітей же зловмисник заманював перспективою вигідно "прилаштувати" в шоу-бізнес.

Жителі міста, де живе фотограф, стверджують, що на дітей він полює - причому безкарно - останні років 10, пише Obozrevatel.

31 липня він приїхав в Сумську область і забрав 9-річну дівчинку, пообіцявши звозити в Макдональдс. З дитиною він познайомився в інтернеті і довго обробляв. Потім зняв квартиру в Сумах, куди і привіз жертву. Про те, що трапилося, дівчинка розповіла батькам. Останні звернулися в поліцію. Після чого від імені його жертви переписувалися вже правоохоронці.

2 серпня підозрюваного затримали. Тепер йому загрожує 15 років за ґратами. Під вартою він просидить наступні два місяці без права вийти під заставу.

Як виявилося, 31-річного фотографа звуть Валентин. Він житель міста Горішні Плавні. У місті з 50 тисячами населення чоловіка добре знають. Хлопець завжди був з дивацтвами, розповідають знайомі. Він захопився фотографією, коли йому було років 14.

Фотограф Валентин, який займався розбещенням дітей (фото: obozrevatel.com)

"Валик вже тоді називав себе фотографом і, до речі, робив непогані фотосесії. Потім став проситися знімати на всіх міських виставках, активно ліз в мерію. Мовляв, запрошуйте на заходи, а я безкоштовно буду фотографувати. Це зараз зрозуміло, що йому потрібні були знайомства, в тому числі з великими людьми, потрібно було прикриття. А тоді ми дивувалися: Валик дійсно ніколи не брав гроші за свою роботу, всіх знімав безкоштовно. Але людина ж має за щось жити?! " - розповіла знайома фотографа.

Дивними були й інші моменти. Валентину завжди подобалися дівчата молодшого віку. Коли у 18 років він зустрічався з 15-річною, підозр особливо це не викликало. Далі хлопець "пішов на зниження". У 25 він вже задивлявся на дівчат років 13-14. Причому всі одного типажу - маленькі, худенькі і з короткими стрижками.

Місцеві жителі розповідають і про інші підлості "дивного Валіка". Крім фотографій він пропонував також послуги майстра по комп'ютерах. Поки лагодив техніку, вишукував компромат, скачував все тихенько, а потім шантажував.

У Горішніх Плавнях багато хто ставився до Валентина, як до людини з дивацтвами. Але списували на те, що він творчий, нібито знімає кліпи, працює на телепроєктах в Києві. Він дійсно пару раз працював на зйомках, де робив селфі з зірками. Надалі використовував знімки, щоб заманювати дівчаток перспективою потрапити на ТБ.

"Валентин потім показував ці фотографії маленьким дівчаткам і говорив, що допоможе їм потрапити на ТБ. Мені розповідали, що навіть привозив декілька груп до Києва", - розповів знайомий Валентина.

Одного разу фотограф нарвався на дочку "серйозної людини". Подейкують, що зйомками неповнолітніх він промишляв давно. Валентин обладнав на одній з квартир фотостудію, а потім на його соцсторінках стали з'являтися знімки дівчаток років 11-14.

Коли ж батько однієї з дівчаток побачив досить дорослі фото дочки, Валентину довелося переховуватися.

Розповіли і про ще один випадок в Горішніх Плавнях з дівчинкою років 11-12. Мама юної моделі знайшла у неї дорослі фото. Дівчинка зізналася, що робив її друг фотограф Валик. Але коли він покликав дівчинку до Києва "на телешоу", мама категорично заборонила. А подружка поїхала, потім дівчинка поділилася: "Добре, що ти не поїхала. Ми не встигли на останній транспорт і Валик зняв квартиру, він мене торкався".

У всіх випадках батьки не зверталися в поліцію, адже місто маленьке, і всі дуже бояться розголосу.

Так було до тих пір, поки Валентин не приїхав до Сум і не винайняв квартиру для нього і 9-річної дівчинки.

Раніше ми писали про страшний випадок в Сумах, після якого педофіла-фотографа затримала поліція.

Також повідомлялося, що на Запоріжжі викрили банду шкуродерів, які знімали і продавали моторошні відео.