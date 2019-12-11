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Відомий француз знову заспівав українською: ця пісня може стати хітом

STYLERЖиття    11.12.2019 - 18:00
Відомий француз знову заспівав українською: ця пісня може стати хітом
Поль Манондіз (фото: facebook.com/paulmanandise)

Поль Манондіз презентував свою нову україномовну пісню

Відомий французький співак Поль Манондіз представив нещодавно нову україномовну пісню "Елен", що стане частиною його майбутньої, другої за ліком платівки. Трек з'явився на YouTube-каналі ресурсу, що спеціалізується на пропаганді української музики, MVUA.

Paul Manandise - Елен

Ця пісня сподобалася українцям. Деякі юзери взахваті відзначають, що "Елен" - просто фантастична робота Поля, і кажуть, що з кожною піснею його українська мова все краща і краща.

Додамо, що Поль Манондіз вже кілька років живе в Україні. За цей час він встиг випуститити кілька спражніх хітів ("Черемшина", "Небокрай", "Люляй Люляй", "Зацілую" та інші), записати фантастичну спільну роботу із B&B Project та завоювати любов української публіки.

"Я - великий патріот України і хочу сам докласти зусиль до того, щоб країна змінювалася на краще", - говорить Манондіз.

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