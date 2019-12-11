Известный француз снова запел на украинском: эта песня может стать хитом

Поль Манондиз (фото: facebook.com/paulmanandise)

Поль Манондиз презентовал свою новую украиноязычную песню

Известный французский певец Поль Манондиз представил недавно новую украиноязычную песню "Елен", что станет частью его будущей, второй по счету пластинки. Трек появился на YouTube-канале ресурса, специализирующегося на пропаганде украинской музыки, MVUA.

Paul Manandise - Елен

Эта песня понравилась украинцам. Некоторые юзеры восхищенно отмечают, что "Елен" - просто фантастическая работа Поля, и говорят, что с каждой песней его украинская речь все лучше и лучше.

Добавим, что Поль Манондиз уже несколько лет живет в Украине. За это время он успел випуститити несколько истинным хитов ("Черемшина", "Небокрай", "Люляй Люляй", "Зацілую" и другие), записать фантастическую совместную работу с B&B Project и завоевать любовь украинской публики.

"Я - большой патриот Украины и хочу сам приложить усилия к тому, чтобы страна менялась к лучшему", - говорит Манондиз.