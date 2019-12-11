Відомий француз знову заспівав українською: ця пісня може стати хітом

Відомий французький співак Поль Манондіз представив нещодавно нову україномовну пісню "Елен", що стане частиною його майбутньої, другої за ліком платівки. Трек з'явився на YouTube-каналі ресурсу, що спеціалізується на пропаганді української музики, MVUA.

Paul Manandise - Елен

Ця пісня сподобалася українцям. Деякі юзери взахваті відзначають, що "Елен" - просто фантастична робота Поля, і кажуть, що з кожною піснею його українська мова все краща і краща.

Додамо, що Поль Манондіз вже кілька років живе в Україні. За цей час він встиг випуститити кілька спражніх хітів ("Черемшина", "Небокрай", "Люляй Люляй", "Зацілую" та інші), записати фантастичну спільну роботу із B&B Project та завоювати любов української публіки.

"Я - великий патріот України і хочу сам докласти зусиль до того, щоб країна змінювалася на краще", - говорить Манондіз.