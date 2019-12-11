Известный француз снова запел на украинском: эта песня может стать хитом

Известный французский певец Поль Манондиз представил недавно новую украиноязычную песню "Елен", что станет частью его будущей, второй по счету пластинки. Трек появился на YouTube-канале ресурса, специализирующегося на пропаганде украинской музыки, MVUA.

Paul Manandise - Елен

Эта песня понравилась украинцам. Некоторые юзеры восхищенно отмечают, что "Елен" - просто фантастическая работа Поля, и говорят, что с каждой песней его украинская речь все лучше и лучше.

Добавим, что Поль Манондиз уже несколько лет живет в Украине. За это время он успел випуститити несколько истинным хитов ("Черемшина", "Небокрай", "Люляй Люляй", "Зацілую" и другие), записать фантастическую совместную работу с B&B Project и завоевать любовь украинской публики.

"Я - большой патриот Украины и хочу сам приложить усилия к тому, чтобы страна менялась к лучшему", - говорит Манондиз.