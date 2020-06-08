Відомий футболіст завів дивного вихованця (відео)

Олександр Шовковський дуже любить звірів, у нього вдома є кіт і папуга. Зараз колишній воротар київського "Динамо" показав своїм фоловерам в Instagram нового вихованця, яким виявився їжачок незвичайного білого кольору.

"Колюча ніжність", – підписав спільне фото зі своїм новим вихованцем Шовковський.

Олександр Шовковський показав свого нового вихованця (фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi)

Варто зазначити, що їжачок вже встиг потоваришувати з котом. Тварини їдять навіть з однієї тарілки. Це можна побачити на відео.

Олександр Шовковський показав свого нового вихованця (відео: YouTube)

Олександр Шовковський показав свого нового вихованця (фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi)

Користувачі мережі також прокоментували це.

Здається, що він і зовсім не колючий;

Колючка також може бути милою;

Який гарний їжачок;

Милота;

Який же він милий;

Красивий і їжачок теж;

Альбіносик? Ручний зовсім.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, українські зоологи розповіли про відкриття нового виду тварин. Раніше вони не були відомі науці. Мова йде про трохете - виді п'явок. Експерти запропонували, щоб їх внесли в Червону книгу України.

Нова трохета була виявлена у двох річках на території Ялти перед окупацією Росією Криму. П'явку назвали на честь французького лікаря і ентомолога Рафаеля Бланшара, який працював на півострові в кінці 19 століття і відшукав її, але так і не зміг довести відміну від інших її "родичів".

Раніше ми писали про те, що Чорнобильська зона відновлюється після серії затяжних пожеж.