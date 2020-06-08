Известный футболист завел странного питомца (видео)

Александр Шовковский очень любит зверей, у него дома есть кот и попугай. Сейчас бывший вратарь киевского "Динамо" показал своим фоловерам в Instagram нового питомца, которым оказался ежик необычного белого цвета.

"Колючая нежность", – подписал совместное фото со своим новым питомцем Шовковский.

Александр Шовковский показал своего нового питомца (фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi)

Стоит отметить, что ежик уже успел подружиться с котом. Животные едят даже из одной тарелки. Это можно увидеть на видео.

Александр Шовковский показал своего нового питомца (видео: YouTube)

Александр Шовковский показал своего нового питомца (фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi)

Пользователи сети также прокомментировали это.

Кажется, что он и не колючий вовсе;

Колючка также может быть милой;

Какой красивый ежик;

Милота;

Какой же он милый;

Красивый и ежик тоже;

Альбиносик? Ручной совсем.

Скриншоты с Instagram

Напомним, украинские зоологи рассказали об открытии нового вида животных. Ранее они не были известны науке. Речь идет о трохете - виде пиявок. Эксперты предложили, чтобы их внесли в Красную книгу Украины.

Новая трохета была обнаружена в двух реках на территории Ялты перед оккупацией Россией Крыма. Пиявку назвали в честь французского врача и энтомолога Рафаэля Бланшара, который работал на полуострове в конце 19 века и отыскал ее, но так и не смог доказать отличие от других ее "родственников".

Ранее мы писали о том, что Чернобыльская зона восстанавливается после серии затяжных пожаров.