Відомий російський актор потрапив в аварію в центрі Москви: ледве тримався на ногах

Михайло Єфремов потрапив у серйозну ДТП прямо в центрі Москви. Як повідомляють очевидці, російський актор перебував за кермом автомобіля в нетверезому стані.

Учасники аварії з Єфремовим зняли наслідки ДТП. На відео видно побиті автомобілі, затиснуті люди і сам актор, який сидить на узбіччі. Свідки стверджують, що він глибоко п'яний. Судячи з відео, Єфремов знаходиться практично в неосудному стані. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Михайло Єфремов потрапив в серйозну аварію в центрі Москви (відео: YouTube)

Актор став винуватцем цієї аварії. Єфремов перетнув суцільну лінію і практично в лоб зіткнувся з невеликим фургоном. Водія фургона затиснуло в машині, він серйозно постраждав.

Михайло Єфремов потрапив в серйозну аварію в центрі Москви (відео: YouTube)

Сам 56-річний Єфремов відбувся легкими ударами. На місце події приїхали співробітники поліції.

Михайло Єфремов потрапив в серйозну аварію в центрі Москви (відео: YouTube)

Варто зазначити, що Михайло Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній родині. За свою кар'єру він встиг зіграти у безлічі театральних постановок і фільмів, включаючи "Кордон. Тайговий роман", "Антикілер", "9 рота", "Статський радник", "12", "День виборів", "Духless" та інші.

Нагадаємо, у Києві автомобіль влетів у зупинку, на якій перебували люди. Інцидент стався на вулиці Олени Теліги. При цьому водій позашляховика спробував виправдатися тим, що винен інший учасник дорожнього руху, який його підрізав.

Раніше скандально відомий хірург влаштував п'яну ДТП в Києві.