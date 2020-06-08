Известный российский актер попал в аварию в центре Москвы: еле держался на ногах

Михаил Ефремов попал в серьезное ДТП прямо в центре Москвы. Как сообщают очевидцы, российский актер находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии.

Участники аварии с Ефремовым сняли последствия ДТП. На видео видно побитые автомобили, зажатые люди и сам актер, который сидит на обочине. Свидетели утверждают, что он глубоко пьян. Судя по видео, Ефремов находится в практически невменяемом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Михаил Ефремов попал в серьезную аварию в центре Москвы (видео: YouTube)

Актер стал виновником этой аварии. Ефремов пересек сплошную линию и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал.

Михаил Ефремов попал в серьезную аварию в центре Москвы (видео: YouTube)

Сам 56-летний Ефремов отделался легкими ушибами. На место происшествия приехали сотрудники полиции.

Михаил Ефремов попал в серьезную аварию в центре Москвы (видео: YouTube)

Стоит отметить, что Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье. За свою карьеру он успел сыграть во множестве театральных постановок и фильмов, включая "Граница. Таежный роман", "Антикиллер", "9 рота", "Статский советник", "12", "День выборов", "Духless" и другие.

Напомним, в Киеве автомобиль влетел в остановку, на которой находились люди. Инцидент произошел на улице Елены Телиги. При этом Водитель внедорожника попытался оправдаться тем, что виноват другой участник дорожного движения, который его подрезал.

Ранее скандально известный хирург устроил пьяное ДТП в Киеве.