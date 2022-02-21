Телестиліст Ільяс Сахтара: "навіщо розповідати людині, як їй одягатися, якщо вона тебе не питає?"
28 лютого відбудеться прем'єра 5 сезону мейковер-шоу Місія: краса на каналі "Україна"
Стиліст і ведучий проекту Ільяс Сахтара розповів в інтерв'ю Styler, як ставиться до стрімких змін в житті, а також до тренінгів особистісного росту і незвичайних вподобань людей в одязі.
Ільяс, ви - беззмінний ведучий проекту "Місія: краса". Коли мова заходить про вас, учасники і колеги завжди про вас добре відгукуються. Завдяки чому виходить розташовувати до себе оточуючих?
Напевно, все-таки, відсутність бажання сподобатися. Знаєте, таке шалене і нестримне. Зараз воно ще дуже перебільшене через соцмережі, де багато хто намагається набрати якомога більше лайків.
Не знаю, ваше запитання треба задавати Господу Богу і моїм батькам. Напевно, в моєму випадку - це щирість і відкритість. Я не боюся бути смішним, дурним, принаймні, останні сім років, коли я почав більше пізнавати себе.
Ільяс Сахтара (фото: канал "Україна")
І як вам сказати... Все-таки хорошим бути приємніше, ніж поганим. І хороші емоції носити з собою легше, ніж погані - вони важкі, колються і іноді дуже погано пахнуть. А хороші - як коробочка з зефірками. Її легше носити, ніж мішок з лайном. Вибачте за вираз.
Мені багато хто говорить, який я в житті, такий і на екрані. Тому що я не бачу сенсу в щось грати. Ну у що мені грати? Хоча є дурний стереотип, що всі стилісти - гидливі ніженки, які непритомніють при вигляді якоїсь дивної речі на людині.
На жаль, таке уявлення про стилістів дуже часто можна почути...
Це не моя історія. Я не дарма вже більше 10 років працюю з психологами і дуже не люблю, коли мене починають сприймати через подібний стереотип. "Ой, Ільяс, я, напевно, погано одягнена?" - "Господи, якщо вам комфортно, навіщо хвилюватися?"
Я ніколи не скажу: "У тебе такий непоказний плащ" або "Тобі не підходить це взуття". Я ніколи не лізу до людей зі своїми порадами.
Є хороший вислів - "не можна людям завдавати добро". Ти відомий стиліст або дизайнер, тебе всі знають - відмінно. Але навіщо розповідати людині, як їй одягатися, якщо вона тебе не питала? Я вважаю, що не можна цього робити.
Ільяс Сахтара (фото: канал "Україна")
А якщо ви побачили на когось дуже стильну річ?
Я серотоніно-залежна людина і тому якщо бачу, що у когось красиві кросівки або щось прикольне в образі, то обов'язково про це скажу. А якщо людина наділа якусь жахливу річ, я, природно, мовчки зазначу, але не буду робити замітку в "Вечірньому Києві": "Який жах! Ви б тільки бачили, що він на себе надів. Я досі п'ю валідол!"
І за рахунок таких висловлювань самостверджуватися, втоптуючи іншу людину в бруд. А сам нібито такий молодець: побачив, ткнув пальцем, написав у себе на сторінці. Ось це взагалі не моя історія. І ніколи нею не була.
Ільяс Сахтара (фото: канал "Україна")
Як ви ставитеся до змін, яких сьогодні предостатньо?
Бувають такі моменти, коли ти просто повинен плисти за течією - і це нормально. У нас, слава богу, пройшов дуже дивний період, коли людям нав'язували тренінги особистісного зростання, пошук кращої версії себе, НЛП-практики. Коротше кажучи, марення сивої кобили.
Я вважаю, що суть життя знаходиться в моменті. Якщо ти зараз не в змозі його побачити і кайфувати від того, що дає тобі життя, то ніякий тренінг не врятує і далі рухатися буде дуже прісно.
Мені особисто допомагає фраза, яку одного разу сказала одна розумна жінка і моя подруга: "Коли ти не можеш змінити ситуацію - поміняй ставлення до неї. Або займи місце в першому ряду і спостерігай".
Ільяс Сахтара та Ірина Фролова (фото: канал "Україна")
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