Маша Єфросиніна висловилася про українську мову і розповіла, чи збирається тікати з Києва

Коли в суспільстві панують панічні настрої, люди активно цікавляться думкою публічних людей - що вони думають з приводу загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, шанувальники Маші Єфросиніної звернулися до неї з питанням, як ведуча буде діяти в разі військових дій в Києві, і чи збирається вона залишати місто і країну.

На ці та інші питання телезірка відповіла в Instagram Stories.

Ведуча зізналася, чи збирається залишати Україну

Маші часто приходять в особисті повідомлення питання про те, що її сім'я буде робити в разі наступу російських військ на Київ.

"Кожен раз, коли вимовляю цю фразу, мені не віриться, що я взагалі її говорю. Я не маю на це чіткої відповіді - я вам клянусь. Я ніколи у своєму житті не думала, що на мій вік доведеться справжня війна", - висловилася на камеру схвильована ведуча.

"Зараз ситуація не схожа ні на що. Почалася жахлива війна, але поки інформаційна. У Києві все спокійно. Страшно читати новини, страшно за людей на Донбасі. Знаю, що дуже багато виїхали або відвезли дітей", - додала Маша.

Вона зазначила, що у них з чоловіком Тимуром Хромаєвим немає чіткого плану дій, але вони знаходяться в Києві й нікуди зі столиці не збираються. А покинути рідну країну і місто їх змусить лише одна умова.

"У нас немає плану. У нас немає тривожних валізок. Ми з Тимуром дуже чітко спробували проговорити всі можливі варіанти, і варіант від'їзду ми розглядаємо тільки в тому випадку, якщо це буде пряма загроза життю нашим дітям і нам. Поки ми тут і, в принципі, навіть думок про від'їзд немає", - запевнила вона.

Єфросиніна уточнила, що не вірить у найгірший сценарій розвитку подій.

"Можливо, так працює моя психіка, яка пропонує мені завжди вірити в краще", - пояснила Маша.

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Крім того, в День пам'яті Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, Єфросиніна відвідала Алею. Вона розповіла, що 8 років тому, у 2014 році, в цей же день під час розстрілів на Інститутській ховалася вагітна вдома – тоді телезірка була на третьому місяці та чекала сина Сашу.

Сім'я Маші живе в центрі неподалік. Вона була одна вдома і чула все, що відбувалося на вулиці, а її чоловік Тимур знаходився в цей час на Майдані. Тоді Маша дуже злякалася, що може втратити малюка.

"Попри це, ми не їхали нікуди народжувати, за кордон. Хоча нас не розуміли ні близькі, ні друзі. Тоді вистачало сил, впевненості, енергії в тому, що треба бути тут", - уточнила вона.

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Також Маша відповіла на питання, чому спілкується з підписниками та веде соцмережі російською мовою.

"Це моя рідна мова! Мене на ній виростили та виховали. До приїзду до Києва з Криму я не знала української взагалі. Сьогодні я не порушую мовний закон в медіа, і відточую свою українську з викладачем. Але я не забираю у вас вашу рідну мову, і прошу не забороняти мені мою", - написала ведуча.

Скріншот (instagram.com/mashaefrosinina)