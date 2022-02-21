Маша Ефросинина высказалась об украинском языке и рассказала, собирается ли бежать из Киева

Когда в обществе царят панические настроения, люди активно интересуются мнением публичных людей - что они думают по поводу угрозы полномасштабного вторжения России в Украину. Так, поклонники Маши Ефросининой обратились к ней с вопросом, как ведущая будет действовать в случае военных действий в Киеве, и собирается ли она покидать город и страну.

На эти и другие вопросы телезвезда ответила в Instagram Stories.

Ведущая призналась, собирается ли покидать Украину

Маше часто приходят в личные сообщения вопросы о том, что ее семья будет делать в случае наступления российских войск на Киев.

"Каждый раз, когда произношу эту фразу, мне не верится, что я вообще ее говорю. Я не имею на это четкого ответа - я вам клянусь. Я никогда в своей жизни не думала, что на мой век придется настоящая война", - высказалась на камеру взволнованная ведущая.

"Сейчас ситуация не похожа ни на что. Началась чудовищная война, но пока информационная. В Киеве все спокойно. Страшно читать новости, страшно за людей на Донбассе. Знаю, что очень многие уехали или увезли детей", - добавила Маша.

Она отметила, что у них с мужем Тимуром Хромаевым нет четкого плана действий, но они находятся в Киеве и никуда из столицы не собираются. А покинуть родную страну и город их заставит лишь одно условие.

"У нас нет плана. У нас нет тревожных чемоданчиков. Мы с Тимуром очень четко попытались проговорить все возможные варианты, и вариант отъезда мы рассматриваем только в том случае, если это будет пряма угроза жизни нашим детям и нам. Пока мы здесь и, в принципе, даже мыслей об отъезде нет", - заверила она.

Ефросинина уточнила, что не верит в наихудший сценарий развития событий.

"Возможно, так работает моя психика, которая предлагает мне всегда верить в лучшее", - пояснила Маша.

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Кроме того, в День памяти Героев Небесной Сотни, 20 февраля, Ефросинина посетила Аллею. Она рассказала, что 8 лет назад, в 2014 году, в этот же день во время расстрелов на Институтской пряталась беременная дома - тогда телезведа была на третьем месяце и ждала сына Сашу.

Семья Маши живет в центре неподалеку. Она была одна дома и слышала все, что происходило на улице, а ее муж Тимур находился в это время на Майдане. Тогда Маша очень испугалась, что может потерять малыша.

"Несмотря на это, мы не уезжали никуда рождать, за границу. Хотя нас не понимали ни близкие, ни друзья. Тогда хватало сил, уверенности, энергии в том, что надо прибывать здесь", - уточнила она.

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Также Маша ответила на вопрос, почему общается с подписчиками и ведет соцсети на русском языке.

"Это мой родной язык! Меня на нем вырастили и воспитали. До приезда в Киев из Крыма я не знала украинский вообще. Сегодня я не нарушаю языковый закон в медиа, и оттачиваю свой украинский с преподавателем. Но я не забираю у вас ваш родной язык, и прошу не запрещать мне мой", - написала ведущая.

Скриншот (instagram.com/mashaefrosinina)