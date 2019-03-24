Збоченців готують зі школи: українці шоковані новим підручником

Підручник з "Основ здоров'я" в Україні розкритикували в мережі (колаж РБК-Україна)

Підручник з "Основ здоров'я" в Україні розкритикували в мережі

Підручник з "Основ здоров'я" в Україні розкритикували в мережі через неправдиве визначення віктимності. Мама одного з восьмикласників в соціальній мережі Facebook опублікувала кілька сторінок із книги "Основи здоров'я", на яких визначення віктимності проводилося за прикладами. Згідно з твердженнями авторів книги, носіння коротких спідниць або візит до друзів під час відсутності інших людей вдома – віктимна поведінка.

І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко і С. В. Страшко вважають, що яскравий макіяж, прості дотику або підтримання розмови з малознайомими людьми можуть зробити вас жертвою злочину. При цьому, автори підручника розглядають поняття "віктимність" тільки в аспекті сексуального насильства. В енциклопедіях поняття "віктимність" визначається як схильність стати жертвою злочину. При цьому вчені не обмежуються одним лише уявленням про сексуальне насильство.

Підручник з "Основ здоров'я" в Україні розкритикували в мережі (фото: facebook.com)

У мережі вважають, що підручник з "Основ здоров'я" необхідно спалити, так як він виховує збоченців:

Жах!!! Хто до цього додумався???

Спалити негайно!!!

Так що, закруглятися з "автостопом"?

О мій бог... це прямо зі школи готують збочене уявлення про світ і віктимблеймінг.

Отупіли вкрай.

Щодо поведінки – взагалі вогонь.

Ну і жесть!

П*здець.

Нагадаємо, що раніше у Львові на вчителя подали в суд через те, що він знайшов помилки в підручнику. Раніше вчитель Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка Сергій Хараху подав скаргу щодо неправдивих фактів у новому підручнику.

Також РБК-Україна повідомляло, що українським школярам видаватимуть документ про закінчення початкової школи. Українські школярі відтепер будуть отримувати після 4-го класу - свідоцтво про здобуття початкової освіти; після 9-го - свідоцтво про отримання базової середньої освіти; а після завершення школи в 11-му (12) класі - свідоцтво про отримання повної загальної середньої освіти.