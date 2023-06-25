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Как помыть микроволновку в домашних условиях: действенные методы

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Воскресенье 25 июня 2023 15:38
Как помыть микроволновку в домашних условиях: действенные методы Как помыть микроволновку в домашних условиях (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Микроволновая печь почти в каждом доме. В ней удобно разогреть пищу без лишних усилий. Если печь снабжена дополнительными технологиями, то в ней и приготовить что-то можно. Однако после длительного использования на стенках и дверцах может появиться нежелательная грязь.

О том, как помыть микроволновку в домашних условиях, пишет издание Sante Plus.

Бумажные полотенца

Использование влажных бумажных полотенец может быть более чем достаточно для быстрой уборки.

Чтобы очистить микроволновку, выполните следующие действия:

  • Положите несколько влажных бумажных полотенец в микроволновку
  • Затем включите прибор на 5 минут
  • Соберите мокрые и горячие полотенца после использования в микроволновке
  • Смойте все с помощью влажной губки

Средство для мытья посуды

Этот способ одинаково эффективен для чистки различных поверхностей, в том числе микроволновки.

  • Налейте в миску теплую воду и добавьте немного моющего средства
  • Помойте микроволновку, не смывая раствор
  • Включите прибор на 1 минуту при сильном нагреве
  • Смойте все с помощью влажной губки

Пищевая сода

Пищевая сода, отличный союзник по домашним делам. Благодаря своему абразивному действию, она способна удалить самые стойкие пятна.

Вот как можно помыть микроволновку с помощью соды:

  • Смешайте воду и соду в пропорции 1:3
  • Нанесите раствор на загрязнение и пятна
  • Оставьте на 5 минут
  • Смойте загрязнение влажной губкой

Вы можете повторять процесс, пока не получите желаемый результат.

Белый уксус

Белый уксус представляет собой универсальный и натуральный очиститель.

Чтобы очистить микроволновку, выполните следующие действия:

  • В миске смешайте по стакану воды и уксуса
  • Нанесите полученный раствор на загрязнение
  • Подождите несколько минут
  • Протрите микроволновку влажной тканью, чтобы удалить остатки белого уксуса

Средство для мытья окон

Простой, быстрый, а главное, эффективный способ помыть микроволновку.

Выполните следующие действия:

  • Смочите губку в растворе
  • Затем почистите микроволновку изнутри и снаружи
  • Смойте все водой

Раньше мы писали, чем категорически нельзя мыть пол.

Также напомним, как быстро убрать дома перед приходом гостей за 15 минут.

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