Как помыть микроволновку в домашних условиях: действенные методы
Микроволновая печь почти в каждом доме. В ней удобно разогреть пищу без лишних усилий. Если печь снабжена дополнительными технологиями, то в ней и приготовить что-то можно. Однако после длительного использования на стенках и дверцах может появиться нежелательная грязь.
О том, как помыть микроволновку в домашних условиях, пишет издание Sante Plus.
Бумажные полотенца
Использование влажных бумажных полотенец может быть более чем достаточно для быстрой уборки.
Чтобы очистить микроволновку, выполните следующие действия:
- Положите несколько влажных бумажных полотенец в микроволновку
- Затем включите прибор на 5 минут
- Соберите мокрые и горячие полотенца после использования в микроволновке
- Смойте все с помощью влажной губки
Средство для мытья посуды
Этот способ одинаково эффективен для чистки различных поверхностей, в том числе микроволновки.
- Налейте в миску теплую воду и добавьте немного моющего средства
- Помойте микроволновку, не смывая раствор
- Включите прибор на 1 минуту при сильном нагреве
- Смойте все с помощью влажной губки
Пищевая сода
Пищевая сода, отличный союзник по домашним делам. Благодаря своему абразивному действию, она способна удалить самые стойкие пятна.
Вот как можно помыть микроволновку с помощью соды:
- Смешайте воду и соду в пропорции 1:3
- Нанесите раствор на загрязнение и пятна
- Оставьте на 5 минут
- Смойте загрязнение влажной губкой
Вы можете повторять процесс, пока не получите желаемый результат.
Белый уксус
Белый уксус представляет собой универсальный и натуральный очиститель.
Чтобы очистить микроволновку, выполните следующие действия:
- В миске смешайте по стакану воды и уксуса
- Нанесите полученный раствор на загрязнение
- Подождите несколько минут
- Протрите микроволновку влажной тканью, чтобы удалить остатки белого уксуса
Средство для мытья окон
Простой, быстрый, а главное, эффективный способ помыть микроволновку.
Выполните следующие действия:
- Смочите губку в растворе
- Затем почистите микроволновку изнутри и снаружи
- Смойте все водой
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