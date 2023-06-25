Как помыть микроволновку в домашних условиях: действенные методы

Как помыть микроволновку в домашних условиях (фото: Freepik)

Микроволновая печь почти в каждом доме. В ней удобно разогреть пищу без лишних усилий. Если печь снабжена дополнительными технологиями, то в ней и приготовить что-то можно. Однако после длительного использования на стенках и дверцах может появиться нежелательная грязь.

О том, как помыть микроволновку в домашних условиях, пишет издание Sante Plus.