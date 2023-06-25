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Як помити мікрохвильову піч в домашніх умовах: дієві методи

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Неділя 25 червня 2023 15:38
Як помити мікрохвильову піч в домашніх умовах: дієві методи Як помити мікрохвильову піч в домашніх умовах (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Мікрохвильова піч є майже в кожному домі. У ній зручно розігріти їжу без зайвих зусиль. Якщо піч оснащена додатковими технологіями, то в ній і приготувати щось можна. Проте після тривалого використання на стінках і дверцях може з'явитися небажаний бруд.

Про те, як помити мікрохвильовку в домашніх умовах, пише видання Sante Plus.

Паперові рушники

Використання вологих паперових рушників може бути більш ніж достатньо для швидкого прибирання.

Щоб почистити мікрохвильовку, виконайте наступні дії:

  • Покладіть кілька вологих паперових рушників у мікрохвильову піч
  • Потім увімкніть прилад на 5 хвилин
  • Зберіть мокрі та гарячі рушники після використання в мікрохвильовці
  • Змийте все за допомогою вологої губки

Засіб для миття посуду

Цей спосіб однаково ефективний для чищення різних поверхонь, в тому числі мікрохвильової печі.

  • Налийте в миску теплу воду та додайте трохи миючого засобу
  • Помийте мікрохвильовку, не змиваючи розчин
  • Увімкніть прилад на 1 хвилину при сильному нагріванні
  • Змийте все за допомогою вологої губки

Харчова сода

Харчова сода, чудовий союзник у домашніх справах. Завдяки своїй абразивній дії, вона здатна видалити найстійкіші плями.

Ось як можна помити мікрохвильовку за допомогою соди:

  • Змішайте воду та соду в пропорції 1:3
  • Нанесіть розчин на забруднення та плями
  • Залиште на 5 хвилин
  • Змийте забруднення вологою губкою

Ви можете повторювати процес, поки не отримаєте бажаний результат.

Білий оцет

Білий оцет є універсальним і натуральним очисником.

Щоб почистити мікрохвильовку, виконайте наступні дії:

  • У мисці змішайте по склянці води та оцту
  • Нанесіть отриманий розчин на забруднення
  • Почекайте декілька хвилин
  • Протріть мікрохвильову піч вологою тканиною, щоб видалити залишки білого оцту

Засіб для миття вікон

Простий, швидкий, а головне ефективний спосіб помити мікрохвильовку.

Виконайте наступні дії:

  • Змочіть губку в розчині
  • Потім почистіть мікрохвильову піч зсередини та зовні
  • Змийте все водою

Раніше ми писали, чим категорично не можна мити підлогу.

Також нагадаємо, як швидко прибрати вдома перед приходом гостей за 15 хвилин.

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кухня мікрохвильова піч