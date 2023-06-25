Як помити мікрохвильову піч в домашніх умовах: дієві методи

Як помити мікрохвильову піч в домашніх умовах (фото: Freepik)

Мікрохвильова піч є майже в кожному домі. У ній зручно розігріти їжу без зайвих зусиль. Якщо піч оснащена додатковими технологіями, то в ній і приготувати щось можна. Проте після тривалого використання на стінках і дверцях може з'явитися небажаний бруд.

Про те, як помити мікрохвильовку в домашніх умовах, пише видання Sante Plus.