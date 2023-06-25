Як помити мікрохвильову піч в домашніх умовах: дієві методи
Мікрохвильова піч є майже в кожному домі. У ній зручно розігріти їжу без зайвих зусиль. Якщо піч оснащена додатковими технологіями, то в ній і приготувати щось можна. Проте після тривалого використання на стінках і дверцях може з'явитися небажаний бруд.
Про те, як помити мікрохвильовку в домашніх умовах, пише видання Sante Plus.
Паперові рушники
Використання вологих паперових рушників може бути більш ніж достатньо для швидкого прибирання.
Щоб почистити мікрохвильовку, виконайте наступні дії:
- Покладіть кілька вологих паперових рушників у мікрохвильову піч
- Потім увімкніть прилад на 5 хвилин
- Зберіть мокрі та гарячі рушники після використання в мікрохвильовці
- Змийте все за допомогою вологої губки
Засіб для миття посуду
Цей спосіб однаково ефективний для чищення різних поверхонь, в тому числі мікрохвильової печі.
- Налийте в миску теплу воду та додайте трохи миючого засобу
- Помийте мікрохвильовку, не змиваючи розчин
- Увімкніть прилад на 1 хвилину при сильному нагріванні
- Змийте все за допомогою вологої губки
Харчова сода
Харчова сода, чудовий союзник у домашніх справах. Завдяки своїй абразивній дії, вона здатна видалити найстійкіші плями.
Ось як можна помити мікрохвильовку за допомогою соди:
- Змішайте воду та соду в пропорції 1:3
- Нанесіть розчин на забруднення та плями
- Залиште на 5 хвилин
- Змийте забруднення вологою губкою
Ви можете повторювати процес, поки не отримаєте бажаний результат.
Білий оцет
Білий оцет є універсальним і натуральним очисником.
Щоб почистити мікрохвильовку, виконайте наступні дії:
- У мисці змішайте по склянці води та оцту
- Нанесіть отриманий розчин на забруднення
- Почекайте декілька хвилин
- Протріть мікрохвильову піч вологою тканиною, щоб видалити залишки білого оцту
Засіб для миття вікон
Простий, швидкий, а головне ефективний спосіб помити мікрохвильовку.
Виконайте наступні дії:
- Змочіть губку в розчині
- Потім почистіть мікрохвильову піч зсередини та зовні
- Змийте все водою
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