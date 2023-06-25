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Как помыть микроволновку в домашних условиях: действенные методы

Как помыть микроволновку в домашних условиях (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Микроволновая печь почти в каждом доме. В ней удобно разогреть пищу без лишних усилий. Если печь снабжена дополнительными технологиями, то в ней и приготовить что-то можно. Однако после длительного использования на стенках и дверцах может появиться нежелательная грязь.

О том, как помыть микроволновку в домашних условиях, пишет издание Sante Plus.

Бумажные полотенца

уборки.

  • Соберите мокрые и горячие полотенца после использования в микроволновке
  • Смойте все с помощью влажной губки

Средство для мытья посуды

  • Помойте микроволновку, не смывая раствор
  • Смойте все с помощью влажной губки

Вот как можно помыть микроволновку с помощью соды:

  • Смойте загрязнение влажной губкой

Чтобы очистить микроволновку, выполните следующие действия:

Средство для мытья окон

Простой, быстрый, а главное, эффективный способ помыть микроволновку.

Раньше мы писали, чем категорически нельзя мыть пол.

Также напомним, как быстро убрать дома перед приходом гостей за 15 минут.

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