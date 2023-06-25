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Як помити мікрохвильову піч в домашніх умовах: дієві методи

Як помити мікрохвильову піч в домашніх умовах (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Мікрохвильова піч є майже в кожному домі. У ній зручно розігріти їжу без зайвих зусиль. Якщо піч оснащена додатковими технологіями, то в ній і приготувати щось можна. Проте після тривалого використання на стінках і дверцях може з'явитися небажаний бруд.

Про те, як помити мікрохвильовку в домашніх умовах, пише видання Sante Plus.

Паперові рушники

прибирання.

  • Зберіть мокрі та гарячі рушники після використання в мікрохвильовці
  • Змийте все за допомогою вологої губки

Засіб для миття посуду

  • Помийте мікрохвильовку, не змиваючи розчин
  • Змийте все за допомогою вологої губки

Ось як можна помити мікрохвильовку за допомогою соди:

  • Змийте забруднення вологою губкою

Щоб почистити мікрохвильовку, виконайте наступні дії:

Засіб для миття вікон

Простий, швидкий, а головне ефективний спосіб помити мікрохвильовку.

Раніше ми писали, чим категорично не можна мити підлогу.

Також нагадаємо, як швидко прибрати вдома перед приходом гостей за 15 хвилин.

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кухнямікрохвильова піч