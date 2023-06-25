Як помити мікрохвильову піч в домашніх умовах: дієві методи

Мікрохвильова піч є майже в кожному домі. У ній зручно розігріти їжу без зайвих зусиль. Якщо піч оснащена додатковими технологіями, то в ній і приготувати щось можна. Проте після тривалого використання на стінках і дверцях може з'явитися небажаний бруд.
Про те, як помити мікрохвильовку в домашніх умовах, пише видання Sante Plus.
прибирання.
Ось як можна помити мікрохвильовку за допомогою соди:
Щоб почистити мікрохвильовку, виконайте наступні дії:
Простий, швидкий, а головне ефективний спосіб помити мікрохвильовку.
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