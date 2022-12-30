Как вызвать экстренную медицинскую помощь 31 декабря или 1 января: полезная инструкция
Иногда на праздники случаются непредсказуемые обстоятельства, когда необходима квалифицированная медицинская помощь. На такие случаи всегда есть очередные бригады врачей, которые вы можете вызвать.
Как вызвать экстренную медицинскую помощь в новогоднюю ночь рассказали в НСЗУ.
Будет ли работать скорая на Новый год
Как сообщают в НСЗУ, у экстренной медицинской помощи нет выходных. И 31 декабря и 1 января врачи готовы оказывать медицинскую помощь круглосуточно.
"Напоминаем, что 103 следует звонить тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно нуждающийся в нем", - подчеркивают в НСЗУ.
В новогоднюю ночь украинцы смогут вызвать скорую в случае необходимости (фото: Freepik)
В каких случаях нужно звонить в скорую
Следует понимать, что скорая помощь не приедет только для того, чтобы измерить давление или порекомендовать жаропонижающее средство. Немедленно вызывайте специалистов в случаях:
- обморока
- судорог
- внезапных расстройствах дыхания
- внезапной боли в области сердца
- рвоте кровью и наружное кровотечение
- острой боли в брюшной полости
- признакам острых инфекционных заболеваний
- нарушения речи, слабости в конечностях, возникших внезапно
- гипо- и гипергликемических насекомых
- острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц
- всех видов травм
- поражения электрическим током, молнией, тепловых ударов, переохлаждении, асфиксии всех видов
- повреждений во время чрезвычайных ситуаций
- отравлений, укусах животных
- наружном кровотечений анафилактических реакциях
- нарушений нормального протекания беременности
Чтобы получить помощь, нужно вызвать "скорую" по номеру 103. Пациент получит экстренную медпомощь без декларации с врачом и без направления от него.
Перед звонком в "103" убедитесь, что именно тот случай, где квалифицированная помощь необходима (фото: Freepik)
Как правильно вызвать экстренную медпомощь
При внезапном ухудшении состояния здоровья и угрозе жизни очень важно вовремя обратиться за помощью, следуйте следующему алгоритму действий:
- Несмотря на волнение, попробуйте говорить четко и внятно. Предложения должны быть краткими.
- Назовите фамилию, пол, возраст человека, нуждающегося в неотложной медицинской помощи. Если это незнакомый человек, нужно указать пол и ориентировочный возраст.
- Максимально точно опишите жалобы и состояние человека.
- Отвечайте на все уточняющие вопросы диспетчера.
- Четко следуйте всем указаниям диспетчера во время разговора и ожидания в больнице.
- Назовите точный адрес вызова: район, населенный пункт, улицу, номер дома, квартиры, этаж, код домофона и номер подъезда.
- Сообщите, кто и из какого телефонного номера вызывает бригаду ЭМД.
- По возможности обеспечьте бригаде ЭМД беспрепятственный доступ к пациенту.
- Если в вашем доме есть собаки, то их нужно закрыть в отдельной комнате или вольере. Это касается любых животных, которые могут осложнить медицинскую помощь пациенту.
- Подготовьте документы пациента, паспорт и медицинскую документацию.
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