Как вызвать экстренную медицинскую помощь 31 декабря или 1 января: полезная инструкция

Иногда на праздники случаются непредсказуемые обстоятельства, когда необходима квалифицированная медицинская помощь. На такие случаи всегда есть очередные бригады врачей, которые вы можете вызвать.

Как вызвать экстренную медицинскую помощь в новогоднюю ночь рассказали в НСЗУ.

Будет ли работать скорая на Новый год

Как сообщают в НСЗУ, у экстренной медицинской помощи нет выходных. И 31 декабря и 1 января врачи готовы оказывать медицинскую помощь круглосуточно.

"Напоминаем, что 103 следует звонить тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно нуждающийся в нем", - подчеркивают в НСЗУ.

В новогоднюю ночь украинцы смогут вызвать скорую в случае необходимости (фото: Freepik)

В каких случаях нужно звонить в скорую

Следует понимать, что скорая помощь не приедет только для того, чтобы измерить давление или порекомендовать жаропонижающее средство. Немедленно вызывайте специалистов в случаях:

обморока

судорог

внезапных расстройствах дыхания

внезапной боли в области сердца

рвоте кровью и наружное кровотечение

острой боли в брюшной полости

признакам острых инфекционных заболеваний

нарушения речи, слабости в конечностях, возникших внезапно

гипо- и гипергликемических насекомых

острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц

всех видов травм

поражения электрическим током, молнией, тепловых ударов, переохлаждении, асфиксии всех видов

повреждений во время чрезвычайных ситуаций

отравлений, укусах животных

наружном кровотечений анафилактических реакциях

нарушений нормального протекания беременности

Чтобы получить помощь, нужно вызвать "скорую" по номеру 103. Пациент получит экстренную медпомощь без декларации с врачом и без направления от него.

Перед звонком в "103" убедитесь, что именно тот случай, где квалифицированная помощь необходима (фото: Freepik)

Как правильно вызвать экстренную медпомощь

При внезапном ухудшении состояния здоровья и угрозе жизни очень важно вовремя обратиться за помощью, следуйте следующему алгоритму действий: