Як викликати екстрену медичну допомогу 31 грудня або 1 січня: корисна інструкція
Іноді на свята трапляються непередбачувані обставини, коли необхідна кваліфікована медична допомога. На такі випадки завжди є чергові бригади лікарів, які ви можете викликати.
Як викликати екстрену медичну допомогу в новорічну ніч розповіли в НСЗУ.
Чи працюватиме швидка на Новий рік
Як повідомляють у НСЗУ, екстрена медична допомога немає вихідних. І 31 грудня, і 1 січня лікарі готові надавати медичну допомогу цілодобово.
"Нагадуємо, що 103 слід телефонувати тоді, коли існує загроза життю та здоров'ю. Бо поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка справді терміново її потребує", - наголошують у НСЗУ.
У новорічну ніч українці зможуть викликати швидку в разі потреби (фото: Freepik)
В яких випадках потрібно дзвонити до швидкої
Варто розуміти, що швидка допомога не приїде лише для того, щоб виміряти тиск чи порекомендувати жарознижувальний засіб. Натомість негайно викликайте фахівців у випадках:
- знепритомненні
- судом
- раптових розладах дихання
- раптовому болю в ділянці серця
- блювоті кров'ю та зовнішній кровотечі
- гострому болю в черевній порожнині
- ознаках гострих інфекційних захворювань
- порушенні мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово
- гіпо- та гіперглікемічних комах
- гострих психічних розладах, що загрожують життю і здоров’ю пацієнта та/або інших осіб
- усіх видах травм
- ураженні електричним струмом, блискавкою, теплових ударах, переохолодженні, асфіксії всіх видів
- ушкодженнях під час надзвичайних ситуацій
- отруєннях, укусах тварин
- зовнішній кровотечі анафілактичних реакціях
- порушеннях нормального перебігу вагітності
Щоб отримати допомогу потрібно викликати "швидку" за номером 103. Пацієнт отримає екстрену меддопомогу без декларації з лікарем та без направлення від нього.
Перед дзвінком у "103" переконайтеся, що це саме той випадок, де кваліфікована допомога необхідна (фото: Freepik)
Як правильно викликати екстрену меддопомогу
При раптовому погіршенні стану здоров’я та загрозі життю дуже важливо вчасно звернутись по медичну допомогу, тому слідуйте наступному алгоритму дій:
- Попри хвилювання, спробуйте говорити чітко та виразно. Речення мають бути короткими.
- Назвіть прізвище, стать, вік людини, яка потребує невідкладної медичної допомоги. Якщо це незнайома людина, необхідно вказати стать і орієнтовний вік.
- Максимально точно опишіть скарги та стан людини.
- Відповідайте на всі уточнювальні питання диспетчера.
- Чітко виконуйте всі вказівки диспетчера під час розмови та під час очікування в лікарні.
- Назвіть точну адресу виклику: район, населений пункт, вулицю, номер будинку, квартири, поверх, код домофона і номер під'їзду.
- Повідомте, хто і з якого номера телефону викликає бригаду ЕМД.
- За можливості забезпечте бригаді ЕМД безперешкодний доступ до пацієнта.
- Якщо у вашій оселі є собаки, то їх треба закрити в окремій кімнаті чи вольєрі. Це стосується будь-яких тварин, які можуть ускладнити надання медичної допомоги пацієнту.
- Підготуйте документи пацієнта, паспорт та медичну документацію.
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