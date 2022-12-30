Как вызвать экстренную медицинскую помощь 31 декабря или 1 января: полезная инструкция

Иногда на праздники случаются непредсказуемые обстоятельства, когда необходима квалифицированная медицинская помощь. На такие случаи всегда есть очередные бригады врачей, которые вы можете вызвать.
Как вызвать экстренную медицинскую помощь в новогоднюю ночь рассказали в НСЗУ.
Как сообщают в НСЗУ, у экстренной медицинской помощи нет выходных. И 31 декабря и 1 января врачи готовы оказывать медицинскую помощь круглосуточно.
"Напоминаем, что 103 следует звонить тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно нуждающийся в нем", - подчеркивают в НСЗУ.
В новогоднюю ночь украинцы смогут вызвать скорую в случае необходимости (фото: Freepik)
Следует понимать, что скорая помощь не приедет только для того, чтобы измерить давление или порекомендовать жаропонижающее средство. Немедленно вызывайте специалистов в случаях:
Чтобы получить помощь, нужно вызвать "скорую" по номеру 103. Пациент получит экстренную медпомощь без декларации с врачом и без направления от него.
Перед звонком в "103" убедитесь, что именно тот случай, где квалифицированная помощь необходима (фото: Freepik)
При внезапном ухудшении состояния здоровья и угрозе жизни очень важно вовремя обратиться за помощью, следуйте следующему алгоритму действий:
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