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Как вызвать экстренную медицинскую помощь 31 декабря или 1 января: полезная инструкция

Медики отделений будут дежурить на переменах в Новый год (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Иногда на праздники случаются непредсказуемые обстоятельства, когда необходима квалифицированная медицинская помощь. На такие случаи всегда есть очередные бригады врачей, которые вы можете вызвать.

Как вызвать экстренную медицинскую помощь в новогоднюю ночь рассказали в НСЗУ.

Будет ли работать скорая на Новый год

Как сообщают в НСЗУ, у экстренной медицинской помощи нет выходных. И 31 декабря и 1 января врачи готовы оказывать медицинскую помощь круглосуточно.

"Напоминаем, что 103 следует звонить тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно нуждающийся в нем", - подчеркивают в НСЗУ.

В новогоднюю ночь украинцы смогут вызвать скорую в случае необходимости (фото: Freepik)

В каких случаях нужно звонить в скорую

Следует понимать, что скорая помощь не приедет только для того, чтобы измерить давление или порекомендовать жаропонижающее средство. Немедленно вызывайте специалистов в случаях:

  • обморока
  • судорог
  • внезапных расстройствах дыхания
  • внезапной боли в области сердца
  • рвоте кровью и наружное кровотечение
  • острой боли в брюшной полости
  • признакам острых инфекционных заболеваний
  • нарушения речи, слабости в конечностях, возникших внезапно
  • гипо- и гипергликемических насекомых
  • острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц
  • всех видов травм
  • поражения электрическим током, молнией, тепловых ударов, переохлаждении, асфиксии всех видов
  • повреждений во время чрезвычайных ситуаций
  • отравлений, укусах животных
  • наружном кровотечений анафилактических реакциях
  • нарушений нормального протекания беременности

Чтобы получить помощь, нужно вызвать "скорую" по номеру 103. Пациент получит экстренную медпомощь без декларации с врачом и без направления от него.

Перед звонком в "103" убедитесь, что именно тот случай, где квалифицированная помощь необходима (фото: Freepik)

Как правильно вызвать экстренную медпомощь

При внезапном ухудшении состояния здоровья и угрозе жизни очень важно вовремя обратиться за помощью, следуйте следующему алгоритму действий:

  • Несмотря на волнение, попробуйте говорить четко и внятно. Предложения должны быть краткими.
  • Назовите фамилию, пол, возраст человека, нуждающегося в неотложной медицинской помощи. Если это незнакомый человек, нужно указать пол и ориентировочный возраст.
  • Максимально точно опишите жалобы и состояние человека.
  • Отвечайте на все уточняющие вопросы диспетчера.
  • Четко следуйте всем указаниям диспетчера во время разговора и ожидания в больнице.
  • Назовите точный адрес вызова: район, населенный пункт, улицу, номер дома, квартиры, этаж, код домофона и номер подъезда.
  • Сообщите, кто и из какого телефонного номера вызывает бригаду ЭМД.
  • По возможности обеспечьте бригаде ЭМД беспрепятственный доступ к пациенту.
  • Если в вашем доме есть собаки, то их нужно закрыть в отдельной комнате или вольере. Это касается любых животных, которые могут осложнить медицинскую помощь пациенту.
  • Подготовьте документы пациента, паспорт и медицинскую документацию.

Ранее мы рассказывали, будет ли работать "Укрпочта" и "Новая почта" 1 января.

Смотрите также, как изменили график работы службы доставки еды 1 и 7 января.

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