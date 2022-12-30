Як викликати екстрену медичну допомогу 31 грудня або 1 січня: корисна інструкція

Чи працюватиме швидка на Новий рік

Як повідомляють у НСЗУ, екстрена медична допомога немає вихідних. І 31 грудня, і 1 січня лікарі готові надавати медичну допомогу цілодобово.

"Нагадуємо, що 103 слід телефонувати тоді, коли існує загроза життю та здоров'ю. Бо поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка справді терміново її потребує", - наголошують у НСЗУ.

У новорічну ніч українці зможуть викликати швидку в разі потреби (фото: Freepik)

В яких випадках потрібно дзвонити до швидкої

Варто розуміти, що швидка допомога не приїде лише для того, щоб виміряти тиск чи порекомендувати жарознижувальний засіб. Натомість негайно викликайте фахівців у випадках:

знепритомненні

судом

раптових розладах дихання

раптовому болю в ділянці серця

блювоті кров'ю та зовнішній кровотечі

гострому болю в черевній порожнині

ознаках гострих інфекційних захворювань

порушенні мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово

гіпо- та гіперглікемічних комах

гострих психічних розладах, що загрожують життю і здоров’ю пацієнта та/або інших осіб

усіх видах травм

ураженні електричним струмом, блискавкою, теплових ударах, переохолодженні, асфіксії всіх видів

ушкодженнях під час надзвичайних ситуацій

отруєннях, укусах тварин

зовнішній кровотечі анафілактичних реакціях

порушеннях нормального перебігу вагітності

Щоб отримати допомогу потрібно викликати "швидку" за номером 103. Пацієнт отримає екстрену меддопомогу без декларації з лікарем та без направлення від нього.

Перед дзвінком у "103" переконайтеся, що це саме той випадок, де кваліфікована допомога необхідна (фото: Freepik)

Як правильно викликати екстрену меддопомогу

При раптовому погіршенні стану здоров’я та загрозі життю дуже важливо вчасно звернутись по медичну допомогу, тому слідуйте наступному алгоритму дій: