Як викликати екстрену медичну допомогу 31 грудня або 1 січня: корисна інструкція

Іноді на свята трапляються непередбачувані обставини, коли необхідна кваліфікована медична допомога. На такі випадки завжди є чергові бригади лікарів, які ви можете викликати.
Як викликати екстрену медичну допомогу в новорічну ніч розповіли в НСЗУ.
Як повідомляють у НСЗУ, екстрена медична допомога немає вихідних. І 31 грудня, і 1 січня лікарі готові надавати медичну допомогу цілодобово.
"Нагадуємо, що 103 слід телефонувати тоді, коли існує загроза життю та здоров'ю. Бо поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка справді терміново її потребує", - наголошують у НСЗУ.
У новорічну ніч українці зможуть викликати швидку в разі потреби (фото: Freepik)
Варто розуміти, що швидка допомога не приїде лише для того, щоб виміряти тиск чи порекомендувати жарознижувальний засіб. Натомість негайно викликайте фахівців у випадках:
Щоб отримати допомогу потрібно викликати "швидку" за номером 103. Пацієнт отримає екстрену меддопомогу без декларації з лікарем та без направлення від нього.
Перед дзвінком у "103" переконайтеся, що це саме той випадок, де кваліфікована допомога необхідна (фото: Freepik)
При раптовому погіршенні стану здоров’я та загрозі життю дуже важливо вчасно звернутись по медичну допомогу, тому слідуйте наступному алгоритму дій:
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