"Кабінети перегріті": в мережі показали, як держустанови "пускають тепло на вітер"

Експерт обурився відсутністю енергоменеджменту в державних установах
Експерт "Реанімаційного пакету реформ" у питаннях енергетичної ефективності Святослав Павлюк показав термофото державних установ, що опалюються без всяких обмежень. Про це експерт розповів у своєму Facebook.
"У кожного є свої збочення – у мене шостий рік – це збирання термофото державних установ в опалювальний сезон. Воскресіння 21:30 – там нікого немає. Світлі плями – це 21 відкрите вікно, залишене навстіж працівниками на ніч, тому що кабінети перегріті і немає ні регуляторів на батареях, ні нема кому налагодити ІТП, щоб якось керувати цим процесом", - обурюється Святослав Павлюк.
Він опублікував фотографії, зроблені в інфрачервоному спектрі. На них видно, як опалюються державні установи.
Фото: (facebook.com/svyatoslav.pavlyuk)
Він також нагадав про директиву Європейського Союзу з питань енергозбереження.
"Директива ЄС 27/2012 говорить про енергоменеджмент та зразкову роль громадських установ у енергоефективності... Передайте керівникам, що так не можна, я вже не буду коментувати взагалі, це вже голос волаючого в пустелі", - закінчив свій емоційний пост Святослав Павлюк.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/svyatoslav.pavlyuk
Нагадаємо, раніше Святослав Павлюк, коментуючи відключення гарячої води в Києві, заявив, що проблема полягає в зношених мережах.
Раніше стало відомо, що в Харкові відключають опалення в низці житлових будинків, а також на об'єктах соціальної сфери.
Відео: (video.rbc.ua)