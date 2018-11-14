"Кабінети перегріті": в мережі показали, як держустанови "пускають тепло на вітер"

Фото: Вікно (pixabay.com pexels)

Експерт обурився відсутністю енергоменеджменту в державних установах

Експерт "Реанімаційного пакету реформ" у питаннях енергетичної ефективності Святослав Павлюк показав термофото державних установ, що опалюються без всяких обмежень. Про це експерт розповів у своєму Facebook.

"У кожного є свої збочення – у мене шостий рік – це збирання термофото державних установ в опалювальний сезон. Воскресіння 21:30 – там нікого немає. Світлі плями – це 21 відкрите вікно, залишене навстіж працівниками на ніч, тому що кабінети перегріті і немає ні регуляторів на батареях, ні нема кому налагодити ІТП, щоб якось керувати цим процесом", - обурюється Святослав Павлюк.

Він опублікував фотографії, зроблені в інфрачервоному спектрі. На них видно, як опалюються державні установи.

Фото: (facebook.com/svyatoslav.pavlyuk)

Він також нагадав про директиву Європейського Союзу з питань енергозбереження.

"Директива ЄС 27/2012 говорить про енергоменеджмент та зразкову роль громадських установ у енергоефективності... Передайте керівникам, що так не можна, я вже не буду коментувати взагалі, це вже голос волаючого в пустелі", - закінчив свій емоційний пост Святослав Павлюк.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/svyatoslav.pavlyuk

Нагадаємо, раніше Святослав Павлюк, коментуючи відключення гарячої води в Києві, заявив, що проблема полягає в зношених мережах.

Раніше стало відомо, що в Харкові відключають опалення в низці житлових будинків, а також на об'єктах соціальної сфери.

Відео: (video.rbc.ua)