''Кабинеты перегреты'': в сети показали, как госучреждения ''пускают тепло по ветру''

Фото: Окно (pixabay.com pexels)

Эксперт возмутился отсутствием энергоменеджмента в государственных учреждениях

Эксперт "Реанимационного пакета реформ" в вопросах энергетической эффективности Святослав Павлюк показал термофотографии государственных учреждений, отапливающихся без всяких ограничений. Об этом эксперт рассказал в своем Facebook.

"У каждого есть свои извращения – у меня шестой год – это собирание термофото государственных учреждений в отопительный сезон. Воскресение 21:30 – там никого нет. Светлые пятна – это 21 открытое окно, оставленное настежь работниками на ночь, потому что кабинеты перегреты и нет ни регуляторов на батареях, ни некому отладить ИТП, чтобы как-то руководить этим процессом", - возмущается Святослав Павлюк.

Он опубликовал фотографии, сделанные в инфракрасном спектре. На них видно, как отапливаются государственные учреждения.

Фото: (facebook.com/svyatoslav.pavlyuk)

Он также напомнил о директиве Европейского Союза по вопросам энергосбережения.

"Директива ЕС 27/2012 говорит про энергоменеджмент и образцовую роль общественных учреждений в энергоэффективности… Передайте руководителям, что так нельзя, я уже это не буду комментировать вообще, это уже голос вопиющего в пустыне", - закончил свой эмоциональный пост Святослав Павлюк.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/svyatoslav.pavlyuk

Напомним, ранее Святослав Павлюк, комментируя отключение горячей воды в Киеве, заявил, что проблема заключается в изношенных сетях.

Ранее стало известно, что в Харькове отключают отопление в ряде жилых домов, а также на объектах социальной сферы.

Видео: (video.rbc.ua)