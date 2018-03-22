"Як це розцінювати?": Максакова розповіла про загрози від замовника вбивства її чоловіка

Жінка п'ять років у цивільному шлюбі з підозрюваним

Вдова Дениса Вороненкова отримує погрози від підозрюваного замовника вбивства чоловіка. Про це повідомляє ТСН.

Марія Максакова п'ять років у цивільному шлюбі з Володимиром Тюріним, якого підозрюють у замовленні вбивства Дениса Вороненкова.

"Це просто сатана! Тюрін мені ще SMS-ку надіслав: "Не сатаней, знай, живи!". Як це розцінювати?" - каже вона.

У Максаковою і Тюріна є двоє дітей ,які живуть в Москві з батьком. Їх Марія не бачила вже більше року.

Відео: Марія Максакова (tsn.ua)

"Я зараз заручницею цієї ситуації, як і діти. Він просто переламав всі! У нього був конфлікт з Денисом, цей конфлікт все чудово спостерігали: дзвонив, кричав, вистежував його. Звичайно, він ненавидів Дениса. Ну, а що, не діставайся ж ти нікому", - каже вдова Вороненкова.

Після розкриття злочину Максакова жодного разу не спілкувалася з Тюріним, але той не перестає їй писати.

"Він говорить своєму охоронцеві: "Відправ Марії Петрівні". Це загроза чи ні? "Такий короткий час". Це що таке?" - каже вдова Вороненкова.

Раніше Максакова прокоментувала чутки про особисте життя вбитого чоловіка.