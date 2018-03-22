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"Как это расценивать?": Максакова рассказала об угрозах от заказчика убийства ее мужа

STYLERLIFE        22.03.2018 - 10:40
Фото: Мария Максакова (РБК-Украина)
Фото: Мария Максакова (РБК-Украина)

Женщина пять лет была в гражданском браке с подозреваемым

Вдова Дениса Вороненкова получает угрозы от подозреваемого заказчика убийства мужа. Об этом сообщает ТСН.

Мария Максакова пять лет была в гражданском браке с Владимиром Тюриным, которого подозревают в заказе убийства Дениса Вороненкова.

"Это просто сатана! Тюрин мне еще SMS-ку прислал: "Не сатаней, знай, живи!". Как это расценивать?" - говорит она.

У Максаковой и Тюрина есть двое детей, которые живут в Москве с отцом. Их Мария не видела уже больше года.

Видео: Мария Максакова (tsn.ua)

"Я сейчас заложница этой ситуации, как и дети. Он просто переломал все! У него был конфликт с Денисом, этот конфликт все прекрасно наблюдали: звонил, кричал, выслеживал его. Конечно, он ненавидел Дениса. Ну, а что, не доставайся же ты никому", - говорит вдова Вороненкова.

После раскрытия преступления Максакова ни разу не общалась с Тюриным, но тот не перестает ей писать.

"Он говорит своему охраннику: "Отправь Марии Петровне". Это угроза или нет? "Время такое короткое". Это что такое?" - говорит вдова Вороненкова.

Ранее Максакова прокомментировала слухи о личной жизни убитого мужа.

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Теги: Денис Вороненков
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