"Як це забути?": у мережі висміяли "поштовий" указ Порошенко

Фото: Колаж РБК-Україна

Президент наказав припинити звільнення листонош

Президент України Петро Порошенко, котрий ініціював внесення до Держбюджету 500 млн гривень, наказав припинити звільнення листонош, чим викликав неоднозначну реакцію користувачів. Відповідний пост президент опублікував на своїй сторінці в Twitter.

"Наказую припинити звільнення листонош. На сьогоднішній день 500 млн грн дозволять забезпечити і відповідне підвищення заробітної плати, і захистити листонош. Тому що це не просто доставка пенсій, доставка газет. Можливо для літньої людини - це єдиний зв'язок зі світом", - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (twitter.com/poroshenko)

Користувачі відреагували неоднозначно на заяву Порошенка, однак більшості указ президента здався безглуздим:

"Новий менеджмент пошти ще не до кінця зрозумів, який електоральний інструмент вони очолили";

"Я думала, це прикол";

"Сніг ще не наказали зупинити?";

"Безстрашний і рішучий. Мій Президент!";

Скріншот коментарів: (facebook.com/grishyn)

Нагадаємо, що Порошенко закликав главу "Укрпошти" переглянути свою зарплату.

Раніше Порошенко ініціював компенсацію збитків "Укрпошти" для доставки пенсій. Зокрема, мова йде про додаткові 500 млн гривень, хоча ця ж сума закладена у державний бюджет на 2019 рік.

У жовтні Смілянський заявляв, що пошта може перестати доставляти пенсії з 1 січня 2019. За його словами, кожне відділення щомісяця зазнає збитків майже на 3 тис. гривень, зокрема, через те, що доставка пенсій провадиться за тарифами, нижчими від собівартості.