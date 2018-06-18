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"Як можна": мережу здивувало тату українського бійця (фото)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 08:52
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news

Користувачі дивуються татуюванню військового

Татуювання українського бійця викликала суперечку в мережі. Відповідне фото опублікував блогер "Саша чернівецький" на своїй сторінці в Twitter.

Фото: Тату бійця (twitter.com/gostro1)

Судячи по знімку, військовий набив татуювання із зображенням патрона і назвою населеного пункту Іловайськ російською мовою. Також є дата – 24.08.2014. Подив користувачів викликало те, що назва набито російською мовою, а не українською.

Скріншот поста (twitter.com/gostro1)

"Змінювати і писати українською мовою", - пишуть вони.

"З іншого боку, цапам буде зрозуміліше, коли побачать на курортах Туреччини або Єгипту", - відповіли в мережі.

"Як можна воювати проти к*цапів к*цапского світу, отримати таке поранення і набити тату к*цапською мовою?" – обурилися користувачі.

"Спасибі тобі, воїн. І мені все одно, якою мовою ти розмовляєш, яку віру сповідаєш. Низький уклін", - додали в мережі.

Раніше бійці ООС показали наслідки обстрілу на Донбасі.

"Чемпіонат розпочався з перемоги, і вирішили відсвяткувати САУ 122 міліметри приблизно з семи-восьми вечора залпом по нашим сусідам і по нас", - каже військовий.

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Теги: АТО, Боец, тату, Иловайск, ООС
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