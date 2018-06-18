"Как можно": сеть удивило тату украинского бойца (фото)

Пользователи недоумевают из-за татуировки военного

Татуировка украинского бойца вызвала спор в сети. Соответствующее фото опубликовал блогер "Саша чернівецький" на своей странице в Twitter.

Фото: Тату бойца (twitter.com/gostro1)

Судя по снимку, военный набил татуировку с изображением патрона и названием населенного пункта Иловайск на русском языке. Также есть дата – 24.08.2014. Недоумение пользователей вызвало то, что название набито на русском языке, а не на украинском.

Скриншот поста (twitter.com/gostro1)

"Менять и писать на украинском языке", - пишут они.

"С другой стороны, цапам будет понятнее, когда увидят на курортах Турции или Египта", - ответили в сети.

"Как можно воевать против к*цапов и к*цапского мира, получить такое ранение и набить тату на к*цапском языке?" – возмутились пользователи.

"Спасибо тебе, воин. И мне все равно, на каком языке ты разговариваешь, какую веру исповедаешь. Низкий поклон", - добавили в сети.

Ранее бойцы ООС показали последствия обстрела на Донбассе.

"Чемпионат начался с их победы, и решили отпраздновать САУ 122 миллиметра примерно с семи-восьми вечера залпом по нашим соседям и по нам", - говорит военный.

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