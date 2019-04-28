Яка красуня: дочка Олени Кравець "підірвала" мережу фотографіями

Дівчина порадувала дописувачів новими фото
Дочка Олени Кравець Маша показала дві нові фотографії, які вона завантажила на свою сторінку в Instagram. При цьому дані фото дуже порадували її дописувачів.
На нових фото Маша позує в помаранчевих штанах, в які заправлена біла футболка з малюнком. Вона також одягла картате пальто.
Дочка Олени Кравець Маша (фото: instagram.com/ma_kravets)
Під фото 16-річна Марія подякувала своїи дописувачам, яких вже стало 10 тисяч.
Користувачі мережі прокоментували її фотографії.
Нагадаємо, що актриса студії "95 квартал" Олена Кравець розповіла, чому Маша живе окремо. Вона зазначила, що в їхній великій родині стояло житлове питання і у неї з'явилася думка, щоб Марія жила окремо.
Раніше повідомлялося про те, що Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят. Актриса також розповіла про характер малюків і свої методи виховання.
Ми також писали про те, що старша дочка Олени Кравець Марія перестала вести активне життя в Instagram і це змусило її шанувальників похвилюватися. Варто зазначити, що дописувачі завжди позитивно коментували публікації Маші і відзначали її красу.