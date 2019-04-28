Яка красуня: дочка Олени Кравець "підірвала" мережу фотографіями

Дочка Олени Кравець Маша (фото: instagram.com/ma_kravets)

Дівчина порадувала дописувачів новими фото

Дочка Олени Кравець Маша показала дві нові фотографії, які вона завантажила на свою сторінку в Instagram. При цьому дані фото дуже порадували її дописувачів.

На нових фото Маша позує в помаранчевих штанах, в які заправлена біла футболка з малюнком. Вона також одягла картате пальто.

Дочка Олени Кравець Маша (фото: instagram.com/ma_kravets)

Під фото 16-річна Марія подякувала своїи дописувачам, яких вже стало 10 тисяч.

Користувачі мережі прокоментували її фотографії.

Дуже красива;

Красуня;

Спасибі тобі!

Яка красуня;

Маша ти супер;

Очаровашка;

Моя любов.

Нагадаємо, що актриса студії "95 квартал" Олена Кравець розповіла, чому Маша живе окремо. Вона зазначила, що в їхній великій родині стояло житлове питання і у неї з'явилася думка, щоб Марія жила окремо.

Раніше повідомлялося про те, що Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят. Актриса також розповіла про характер малюків і свої методи виховання.

Ми також писали про те, що старша дочка Олени Кравець Марія перестала вести активне життя в Instagram і це змусило її шанувальників похвилюватися. Варто зазначити, що дописувачі завжди позитивно коментували публікації Маші і відзначали її красу.