Какая красотка: дочь Елены Кравец "взорвала" сеть фотографиями

Дочь Елены Кравец Маша (фото: instagram.com/ma_kravets)

Девушка порадовала подписчиков новыми фото

Дочь Елены Кравец Маша показала две новые фотографии, которые она загрузила на свою страницу в Instagram. При этом данные фото очень порадовали ее подписчиков.

На новых фото Маша позирует в оранжевых штанах, в которые заправлена белая футболка с рисунком. Она также надела клетчатое пальто.

Дочь Елены Кравец Маша (фото: instagram.com/ma_kravets)

Под фото 16-летняя Мария поблагодарила своих подписчиков, которых уже стало 10 тысяч.

Пользователи сети прокомментировали ее фотографии.

Очень красивая;

Красотка;

Спасибо тебе!!!

Какая красотка;

Маша ты супер;

Очаровашка;

Моя любовь.

Напомним, что актриса студии "95 квартал" Елена Кравец рассказала, почему Маша живет отдельно. Она отметила, что в их большой семье стоял жилищный вопрос и у нее появилась мысль, чтобы Мария жила отдельно.

Ранее сообщалось о том, что Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек. Актриса также рассказала о характере малышей и своих методах воспитания.

Мы также писали о том, что старшая дочь Елены Кравец Мария перестала вести активную жизнь в Instagram и это заставило ее поклонников поволноваться. Стоит отметить, что подписчики всегда позитивно комментировали публикации Маши и отмечали ее красоту.