ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Які зміни в роботі транспорту чекають на киян в новорічну ніч

STYLERЖиття    26.12.2018 - 20:31
Які зміни в роботі транспорту чекають на киян в новорічну ніч
Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua

Транспорт працюватиме майже цілодобово

У новорічну ніч в Києві відбудуться зміни в роботі наземного та підземного громадського транспорту: буде подовжено графік, деякі маршрути змінять напрямок руху. Зміни торкнуться також і транспортних розв’язок – деякі вулиці перекриють, а от Хрещатик – навпаки відкриють для проїзду транспорту. Розклад руху транспорту можна подивитися на сайті КМДА.

До котрої години працюватиме метро і наземний транспорт

  • Роботу метрополітену подовжать на три години – тобто, останній потяг метро прибуде до кінцевої зупинки близько 3:30 ранку.
  • Наземний транспорт закінчить свою роботу в проміжку між 4:00 та 5:00.
  • Фунікулер працюватиме цілодобово.

Які зміни в роботі транспорту чекають на киян в новорічну ніч

Ілюстративне фото (instagram.com/)

Які вулиці перекриють для транспорту через святкові заходи

  • Уздовж Володимирського проїзду - від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Михайлівської площі.
  • Вулицю Володимирську - від Рильського провулка до Володимирського проїзду.
  • А також уздовж Володимирського проїзду від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі: з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня.
  • Для альтернативного проїзду в новорічну ніч відкриють рух транспорту по вулиці Хрещатик.

Які зміни в роботі транспорту чекають на киян в новорічну ніч

Ілюстративне фото (instagram.com/)

Як зміниться рух транспорту

  • Автобуси №24 і №114, маршрути яких проходять через Хрещатик, в Новий рік будуть ходити за розкладом робочого дня.
  • Також змінять рух трьох маршрутів тролейбуса  №6, №16 і №18 – вони зазвичай їдуть через Софійську площу.
  • Тролейбус №6 змінить кінцеву зупинку – тепер він буде розвертатися біля метро Лук’янівська, а не на Майдані Незалежності
  • Тролейбуси №16 і №18 звертатимуть з вулиці Січових стрільців до Повітрофлотського проспекту – і назад в зворотному напрямку.

Які зміни в роботі транспорту чекають на киян в новорічну ніч

Ілюстративне фото (instagram.com/)

Нагадаємо, через снігопади в Україні ДСНС попереджає про ускладнення руху транспорту.

Читайте також: "В тюрму посадять": водій київського тролейбуса погрожував пасажирам.

"Укртранснафта" звернулась до держорганів через загрозу припинення транспортування нафти У Дніпрі трамвай з пасажирами на ходу злетів з рейок (фото)
Новини України транспорт
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся