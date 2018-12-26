Які зміни в роботі транспорту чекають на киян в новорічну ніч
Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua
Транспорт працюватиме майже цілодобово
У новорічну ніч в Києві відбудуться зміни в роботі наземного та підземного громадського транспорту: буде подовжено графік, деякі маршрути змінять напрямок руху. Зміни торкнуться також і транспортних розв’язок – деякі вулиці перекриють, а от Хрещатик – навпаки відкриють для проїзду транспорту. Розклад руху транспорту можна подивитися на сайті КМДА.
До котрої години працюватиме метро і наземний транспорт
- Роботу метрополітену подовжать на три години – тобто, останній потяг метро прибуде до кінцевої зупинки близько 3:30 ранку.
- Наземний транспорт закінчить свою роботу в проміжку між 4:00 та 5:00.
- Фунікулер працюватиме цілодобово.
Ілюстративне фото (instagram.com/)
Які вулиці перекриють для транспорту через святкові заходи
- Уздовж Володимирського проїзду - від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Михайлівської площі.
- Вулицю Володимирську - від Рильського провулка до Володимирського проїзду.
- А також уздовж Володимирського проїзду від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі: з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня.
- Для альтернативного проїзду в новорічну ніч відкриють рух транспорту по вулиці Хрещатик.
Ілюстративне фото (instagram.com/)
Як зміниться рух транспорту
- Автобуси №24 і №114, маршрути яких проходять через Хрещатик, в Новий рік будуть ходити за розкладом робочого дня.
- Також змінять рух трьох маршрутів тролейбуса №6, №16 і №18 – вони зазвичай їдуть через Софійську площу.
- Тролейбус №6 змінить кінцеву зупинку – тепер він буде розвертатися біля метро Лук’янівська, а не на Майдані Незалежності
- Тролейбуси №16 і №18 звертатимуть з вулиці Січових стрільців до Повітрофлотського проспекту – і назад в зворотному напрямку.
Ілюстративне фото (instagram.com/)
Нагадаємо, через снігопади в Україні ДСНС попереджає про ускладнення руху транспорту.
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