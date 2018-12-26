Какие изменения в работе транспорта ждут киевлян в новогоднюю ночь

Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua

Транспорт будет работать почти круглосуточно

В новогоднюю ночь в Киеве произойдут изменения в работе наземного и подземного общественного транспорта: будет продлен график, некоторые маршруты изменят направление движения. Изменения коснутся также и транспортных развязок – некоторые улицы перекроют, а вот Крещатик – напротив откроют для проезда транспорта. Расписании движения транспорта в новогоднюю ночь можно посмотреть на сайте КМДА.

До которого часа будет работать метро и наземный транспорт

Работу метрополитена продлят на три часа – то есть последний поезд метро прибудет до конечной остановки около 3:30 утра.

Наземный транспорт закончит свою работу в промежутке между 4:00 и 5:00.

Фуникулер будет работать круглосуточно.

Иллюстративное фото (instagram.com/)

Какие улицы перекроют для транспорта из-за праздничных мероприятий

Вдоль Владимирского проезда - от дома № 23 на улице Софиевской до Михайловской площади.

Улицу Владимирскую - от Рыльского переулка до Владимирского проезда.

А также вдоль Владимирского проезда и улицы Малой Житомирской до Михайловской площади: с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января.

Для альтернативного проезда в новогоднюю ночь откроют движение транспорта по улице Крещатик.

Иллюстративное фото (instagram.com/)

Как изменится движение транспорта

Автобусы №24 и №114, маршруты которых проходят через Крещатик, в Новый год будут курсировать по расписанию рабочего дня.

Также изменят движение трех маршрутов троллейбуса №6, №16 и №18 – они обычно едут через Софийскую площадь.

Троллейбус №6 изменит конечную остановку – теперь он будет разворачиваться возле метро Лукьяновская, а не на Майдане Независимости.

Троллейбусы №16 и №18 будут поворачивать с улицы Сечевых стрельцов до Воздухофлотского проспекта – и назад в обратном направлении.

Иллюстративное фото (instagram.com/)

Напомним, из-за снегопадов в Украине ГСЧС предупреждает об осложнении движения транспорта.

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