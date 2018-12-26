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Какие изменения в работе транспорта ждут киевлян в новогоднюю ночь

STYLERЖизнь    26.12.2018 - 20:31
Какие изменения в работе транспорта ждут киевлян в новогоднюю ночь
Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua

Транспорт будет работать почти круглосуточно

В новогоднюю ночь в Киеве произойдут изменения в работе наземного и подземного общественного транспорта: будет продлен график, некоторые маршруты изменят направление движения. Изменения коснутся также и транспортных развязок – некоторые улицы перекроют, а вот Крещатик – напротив откроют для проезда транспорта. Расписании движения транспорта в новогоднюю ночь можно посмотреть на сайте КМДА.

До которого часа будет работать метро и наземный транспорт

  • Работу метрополитена продлят на три часа – то есть последний поезд метро прибудет до конечной остановки около 3:30 утра.
  • Наземный транспорт закончит свою работу в промежутке между 4:00 и 5:00.
  • Фуникулер будет работать круглосуточно.

Какие изменения в работе транспорта ждут киевлян в новогоднюю ночь

Иллюстративное фото (instagram.com/)

Какие улицы перекроют для транспорта из-за праздничных мероприятий

  • Вдоль Владимирского проезда - от дома № 23 на улице Софиевской до Михайловской площади.
  • Улицу Владимирскую - от Рыльского переулка до Владимирского проезда.
  • А также вдоль Владимирского проезда и улицы Малой Житомирской до Михайловской площади: с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января.
  • Для альтернативного проезда в новогоднюю ночь откроют движение транспорта по улице Крещатик.

Какие изменения в работе транспорта ждут киевлян в новогоднюю ночь

Иллюстративное фото (instagram.com/)

Как изменится движение транспорта

  • Автобусы №24 и №114, маршруты которых проходят через Крещатик, в Новый год будут курсировать по расписанию рабочего дня.
  • Также изменят движение трех маршрутов троллейбуса №6, №16 и №18 – они обычно едут через Софийскую площадь.
  • Троллейбус №6 изменит конечную остановку – теперь он будет разворачиваться возле метро Лукьяновская, а не на Майдане Независимости.
  • Троллейбусы №16 и №18 будут поворачивать с улицы Сечевых стрельцов до Воздухофлотского проспекта – и назад в обратном направлении.

Какие изменения в работе транспорта ждут киевлян в новогоднюю ночь

Иллюстративное фото (instagram.com/)

Напомним, из-за снегопадов в Украине ГСЧС предупреждает об осложнении движения транспорта.

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