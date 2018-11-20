Які валюти зростуть у 2019 році: прогноз експертів

Повідомляється, що причиною падіння долара стало уповільнення зростання економіки США
Нещодавно аналітики одного з найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs дали прогноз на курс долара та інших валют у першій половині 2019 року. Повідомляється, що долар чекає обвал, так як зростання економіки США сповільнюється, наближаючись до середньосвітових показників. Про це повідомляє Reuters.
Goldman повідомив, що крім долара зміни в курсі очікуються ще для, щонайменше, семи валять. Аналітики розповіли, які валюти зростуть у 2019 році:
"Ми чекаємо низки змін у глобальній економічній ситуації, які, поряд з кількома негативними середньостроковими факторами, вказують швидше на знижувальний, ніж на підвищувальний тренд долара в 2019 році", - йдеться в макроекономічному прогнозі Goldman Sachs.
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Видео: (video.rbc.ua)