Які валюти зростуть у 2019 році: прогноз експертів

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Повідомляється, що причиною падіння долара стало уповільнення зростання економіки США

Нещодавно аналітики одного з найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs дали прогноз на курс долара та інших валют у першій половині 2019 року. Повідомляється, що долар чекає обвал, так як зростання економіки США сповільнюється, наближаючись до середньосвітових показників. Про це повідомляє Reuters.

Goldman повідомив, що крім долара зміни в курсі очікуються ще для, щонайменше, семи валять. Аналітики розповіли, які валюти зростуть у 2019 році:

японські ієни;

латиноамериканські валюти;

шведські крони;

канадський долар;

австралійський долар;

новозеландський долар;

ізраїльський шекель.

"Ми чекаємо низки змін у глобальній економічній ситуації, які, поряд з кількома негативними середньостроковими факторами, вказують швидше на знижувальний, ніж на підвищувальний тренд долара в 2019 році", - йдеться в макроекономічному прогнозі Goldman Sachs.

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Видео: (video.rbc.ua)