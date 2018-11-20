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Які валюти зростуть у 2019 році: прогноз експертів

STYLERЖиття    20.11.2018 - 16:11
Які валюти зростуть у 2019 році: прогноз експертів
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Повідомляється, що причиною падіння долара стало уповільнення зростання економіки США

Нещодавно аналітики одного з найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs дали прогноз на курс долара та інших валют у першій половині 2019 року. Повідомляється, що долар чекає обвал, так як зростання економіки США сповільнюється, наближаючись до середньосвітових показників. Про це повідомляє Reuters.

Goldman повідомив, що крім долара зміни в курсі очікуються ще для, щонайменше, семи валять. Аналітики розповіли, які валюти зростуть у 2019 році:

  • японські ієни;
  • латиноамериканські валюти;
  • шведські крони;
  • канадський долар;
  • австралійський долар;
  • новозеландський долар;
  • ізраїльський шекель.

"Ми чекаємо низки змін у глобальній економічній ситуації, які, поряд з кількома негативними середньостроковими факторами, вказують швидше на знижувальний, ніж на підвищувальний тренд долара в 2019 році", - йдеться в макроекономічному прогнозі Goldman Sachs.

Нагадаємо, що СБУ викрила угруповання на зломі автоматизованих банківських систем.

Також ми писали, що МВФ назвав обсяг необхідних Україні золотовалютних резервів.

 

 

 Видео: (video.rbc.ua)

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