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Какие валюты вырастут в 2019 году: прогноз экспертов

STYLERЖизнь    20.11.2018 - 16:11
Какие валюты вырастут в 2019 году: прогноз экспертов
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Сообщается, что причиной падения доллара стало замедление роста экономики США

Недавно аналитики одного из самых крупных инвестиционных банков в мире Goldman Sachs дали прогноз на курс доллара и других валют в первой половине 2019 года. Сообщается, что доллар ждет обвал, так как рост экономики США замедляется, приближаясь к среднемировым показателям. Об этом сообщает Reuters.

Goldman сообщил, что кроме доллара изменения в курсе ожидаются еще для как минимум семи валют. Аналитики рассказали, какие валюты вырастут в 2019 году:

  • японские иены;
  • латиноамериканские валюты;
  • шведские кроны;
  • канадский доллар;
  • австралийский доллар;
  • новозеландский доллар;
  • израильский шекель.

"Мы ждем ряда изменений в глобальной экономической ситуации, которые, наряду с несколькими негативными среднесрочными факторами, указывают скорее на понижательный, чем на повышательный тренд доллара в 2019 году", - говорится в макроэкономическом прогнозе Goldman Sachs.

Напомним, что СБУ разоблачила группировку на взломе автоматизированных банковских систем.

Также мы писали, что МВФ назвал объем необходимых Украине золотовалютных резервов.

 Видео: (video.rbc.ua)

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