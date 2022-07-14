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Про які проблеми зі здоров'ям може розповісти колір губ

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Четвер 14 липня 2022 08:26
Про які проблеми зі здоров'ям може розповісти колір губ Фото: колір губ може розповісти про здоров'я (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Колір губ і здоров'я пов'язані, і по відтінку можна розпізнати ознаки певних змін в організмі, запідозрити порушення і виникнення проблем.

Про це передає "Країна здоров'я".

Про що може сигналізувати той чи інший колір губ?

Блідні

В шкірі губ відсутні меланоцити, які виробляють пігмент. Тому кровоносні судини на губі виглядають більш помітно. Якщо губи втрачають природний рожевий відтінок і виглядають занадто блідими, це може говорити про анемію, коли в організмі знижується вміст еритроцитів, гемоглобіну.

Анемія може бути викликана станом при значній крововтраті, а також при дефіциті в організмі заліза, вітамінів В9 і В12.

Якщо є нестача гемоглобіну, еритроцити переносять менше кисню в тканини, особливо в області шкіри та слизових оболонок. Відповідно губи отримують менше крові, через що бліднуть і сохнуть.

Дуже червоні

Занадто червоний відтінок губ може сигналізувати про хвороби судин, а також про гіпертонію.

Також ймовірна причина дуже червоного кольору губ може вказувати на проблеми з нирками - ураження органу.

Сині

Губи синюватого відтінку можуть бути ознакою проблем з кровообігом, серцевою недостатністю і міокардитом.

Жовтуваті

Якщо губи з жовтизною, слід звернути увагу на роботу печінки - така ознака здатна сигналізувати про її захворювання.

Раніше ми писали про те, що лікарі з'ясували, як по посмішці розпізнати наближення небезпечної недуги.

А також розповідали, за якими ознаками можна визначити брак вітамінів.

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