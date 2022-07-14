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О каких проблемах со здоровьем может рассказать цвет губ

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Четверг 14 июля 2022 08:26
О каких проблемах со здоровьем может рассказать цвет губ Фото: цвет губ может рассказать о здоровье (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Цвет губ и здоровье связаны, и по оттенку можно распознать признаки определенных изменений в организме, заподозрить нарушения и возникновение проблем.

Об этом передает "Країна здоров'я".

О чем может сигнализировать тот или иной цвет губ?

Бледные

В коже губ отсутствуют меланоциты, которые производят пигмент. Поэтому кровеносные сосуды на губе выглядят более заметно. Если губы теряют естественный розовый оттенок и выглядят слишком бледными, это может говорить об анемии, когда в организме снижается содержание эритроцитов, гемоглобина.

Анемия может быть вызвана состоянием при значительной кровопотере, а также при дефиците в организме железа, витаминов В9 и В12.

Если есть недостаток гемоглобина, эритроциты переносят меньше кислорода в ткани, особенно в области кожи и слизистых оболочек. Соответственно губы получают меньше крови, из-за чего бледнеют и сохнут.

Очень красные

Слишком красный оттенок губ может сигнализировать о болезни сосудов, а также о гипертонии.

Также вероятная причина очень красного цвета губ может указывать на проблемы с почками - поражение органа.

Синие

Губы синеватого оттенка могут быть признаком проблем с кровообращением, сердечной недостаточностью и миокардитом.

Желтоватые

Если губы с желтизной, следует обратить внимание на работу печени - такой признак способен сигнализировать о ее заболевании.

Ранее мы писали о том, что врачи выяснили, как по улыбке распознать приближение опасного недуга.

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