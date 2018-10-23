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Яким буде долар в 2019 році: експерт назвав курс

STYLERЖиття    23.10.2018 - 17:10

Відео: YouTube/Фінансовий тиждень

В 2019 році очікується уповільнення української економіки до 2,9% порівняно з очікуванням 3,4 в поточному році. В цьому році відбувається пік економічного зростання. Про це розповів економіст Олексій Блінов.

В ефірі програми "Фінансовий тиждень" він зазначив, що співвідношення експорту до ВВП близьке до 50%. За словами експерта, це не є світовим максимумом, але це висока відкритість економіки.

"Велика частина нашого експорту залишається сировиною, це стосується і аграрної продукції. Сталь, залізна руда - це все не унікальне, і ми вже мінімум двічі бачили, як можуть бути підступними ці ринки. Ми маємо певні зрушення в монетарній політиці, але архітектура нашої економіки залишається тією самою як вона була 10 років тому", - зазначив Блінов.

Економіст підкреслив, що на сьогоднішній день відбувається підвищення ставок у США та відтік інвесторів з інших країн, інших валют на американський долар. Правда, ця "тектоніка" в нашій країні майже не працює, так як іноземних інвесторів у українських цінних паперах практично немає.

"На наступний рік ми очікуємо невелике, але прискорення девальвації, і за базовим прогнозом, який передбачає відновлення співпраці з МВФ, середньорічний курс - 29,75 гривень за долар", - резюмував фахівець.

Нагадаємо, економічний експерт Максим Праздніков раніше сказав, що до кінця 2018 року курс долара в Україні може скласти 29 грн за долар.

До речі, українцям розповіли, як заробити на доларах і євро.

Відео: РБК-Україна

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