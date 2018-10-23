Каким будет доллар в 2019 году: эксперт назвал курс

Видео: YouTube/Фінансовий тиждень

В 2019 году ожидается замедление украинской экономики до 2,9% по сравнению с ожиданием 3,4 в текущем году. В этом году происходит пик экономического роста. Об этом рассказал экономист Алексей Блинов.

В эфире программы "Фінансовий тиждень" он отметил, что соотношение экспорта к ВВП близко к 50%. По словам эксперта, это не является мировым максимумом, но это высокая открытость экономики.

"Большая часть нашего экспорта остается сырьем, это касается и аграрной продукции. Сталь, железная руда - это все не уникально, и мы уже минимум дважды видели, как могут быть коварны эти рынки. Мы имеем определенные сдвиги в монетарной политике, но архитектура нашей экономики остается такой же, какой она была 10 лет назад", - отметил Блинов.

Экономист подчеркнул, что на сегодняшний день происходит повышение ставок в США и отток части инвесторов из других стран, других валют в американский доллар. Правда, эта "тектоника" в нашей стране почти не работает, так как иностранных инвесторов в украинских ценных бумагах практически нет.

"На следующий год мы ожидаем небольшое, но ускорение девальвации, и по базовому прогнозу, который предусматривает возобновление сотрудничества с МВФ, среднегодовой курс - 29,75 гривен за доллар", - резюмировал специалист.

Напомним, экономический эксперт Максим Праздников ранее сказал, что до конца 2018 года курс доллара в Украине может составить 29 грн за доллар.

Кстати, украинцам рассказали, как заработать на долларах и евро.

Видео: РБК-Украина