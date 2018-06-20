"Яке прикре "самогубство": у столичному метро помітили фаната Сталіна (фото)

Пасажир підземки одягнув футболку із зображенням радянського диктатора

У київському метро "засвітився" фанат Йосипа Сталіна. Фотографії пасажира у футболці з портретом радянського диктатора опублікував Іван Пішта на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Фанат Сталіна (facebook.com/Іван Пішта)

"Їду собі в метро на суд до друзів і тут у вагон заходить якась істота у футболці зі Сталіним. У мужика хр*ново почався ранок. Треба ж було йому зайти в мій вагон", ― написав він.

Фото: Фанат Сталіна (facebook.com/Іван Пішта)

На опублікованих фотографіях видно, що чоловік був одягнений у футболку з портретом Сталіна. На наступному знімку він вже без неї варто роздягнутий по пояс.

Скріншот поста (facebook.com/Іван Пішта)

"Молився, щоб не били його, тому що він після операції. Таке... але весело. Спалю її (футболку. ― ред.)", ― додав Пішта.

Користувачі мережі активно коментують інцидент.

"Декомунізація в дії", - пишуть вони.

"Він її і надів, в надії піз*юлей отримати. Такі очікування завжди виправдовуються, люди ж добрі, в більшості своїй", - іронізують у коментарях.

"Яке прикре "самогубство", - зазначили в мережі.

"Вони що-то вільно себе почувають в Україні", - додали користувачі.

Раніше Забужко розповіла, як Україні допоміг "привид Сталіна".

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