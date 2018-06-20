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"Какое досадное "самоубийство": в столичном метро заметили фаната Сталина (фото)

STYLERLIFE        20.06.2018 - 13:27
Фото: Фанат Сталина (facebook.com/Іван Пішта)
Фото: Фанат Сталина (facebook.com/Іван Пішта)

Пассажир подземки надел футболку с изображением советского диктатора

В киевском метро "засветился" фанат Иосифа Сталина. Фотографии пассажира в футболке с портретом советского диктатора опубликовал Иван Пишта на своей странице в Facebook.

Фото: Фанат Сталина (facebook.com/Іван Пішта)

"Еду себе в метро на суд к друзьям и тут в вагон заходит какое-то существо в футболке со Сталиным. У мужика хр*ново началось утро. Надо ж было ему зайти в мой вагон", ― написал он.

Фото: Фанат Сталина (facebook.com/Іван Пішта)

На опубликованных фотографиях видно, что мужчина был одет в футболку с портретом Сталина. На следующем снимке он уже без нее стоит раздетый по пояс.

Скриншот поста (facebook.com/Іван Пішта)

"Молился, чтобы не били его, потому что он после операции. Такое... но весело. Спалю ее (футболку. ― ред.)", ― добавил Пишта.

Пользователи сети активно комментируют инцидент.

"Декоммунизация в действии", - пишут они.

"Он ее и надел, в надежде пиз*юлей получить. Такие ожидания всегда оправдываются, люди же добрые, в большинстве своем", - иронизируют в комментариях.

"Какое досадное "самоубийство", - отметили в сети.

"Они что-то свободно себя чувствуют в Украине", - добавили пользователи.

Ранее Забужко рассказала, как Украине помог "призрак Сталина".

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Теги: метро, Иосиф Сталин
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