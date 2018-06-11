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"Який шикарний персонаж": в мережі показали конфуз бойовика "ЛНР" (відео)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 09:55
Фото: Бойовик (vk.com/sdd_sevastopol)
Фото: Бойовик (vk.com/sdd_sevastopol)

У нього виникли проблеми із назвою селища

Бойовик "ЛНР" осоромився в інтерв'ю під час спроби вимовити назву населеного пункту. Відповідне відео було опубліковано на сторінці Necro Mancer в соціальній мережі Twitter.

Терорист не зміг правильно вимовити назву селища Новотошківське в Попаснянському районі Луганської області.

 


 

 

 

Відео: Бойовик оконфузився з назвою селища (twitter.com/666_mancer)

"Який шикарний персонаж. Шкода, що вимовити назву селища Новотошківське у тракториста Ібрагімова так і не вийшло", - сказано у підписі до відео.

"За моєю спиною знаходиться 29-й блокпост та селище Новотошковшка", - сказав бойовик, неправильно вимовивши назва Новотошківське.

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Нагадаємо, що экс-бойовик "ДНР" розповів про жорстоких звірства терористів.

Жителя окупованого Донецька забрали в "армію ДНР", коли йому було 91 років. За його словами, примусового "заклику" підлягали навіть неповнолітні. Їх навчанням займалися куратори з Росії, а потім відправили на фронт як гарматне м'ясо.

Екс-терорист розповів, що вирішив втекти від бойовиків, коли його разом з малолітніми "товаришами" хотіли відправити "зачищати" Іловайський котел у серпні 2014 року. "Командування" віддало наказ добивати поранених українських військових і це викликало у юних терористів шок.

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Теги: боевик, лнр
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