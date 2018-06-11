"Який шикарний персонаж": в мережі показали конфуз бойовика "ЛНР" (відео)

У нього виникли проблеми із назвою селища
Бойовик "ЛНР" осоромився в інтерв'ю під час спроби вимовити назву населеного пункту. Відповідне відео було опубліковано на сторінці Necro Mancer в соціальній мережі Twitter.
Терорист не зміг правильно вимовити назву селища Новотошківське в Попаснянському районі Луганської області.
Який шикарний персонаж. Шкода, що вимовити назву селища Новотошковское у тракториста Ібрагімова так і не вийшло https://t.co/JuchOJ6Eku #2ак #роа pic.twitter.com/Or5NJvNMbfNecro Mancer (@666_mancer) 10 червня 2018 р.
Відео: Бойовик оконфузився з назвою селища (twitter.com/666_mancer)
"Який шикарний персонаж. Шкода, що вимовити назву селища Новотошківське у тракториста Ібрагімова так і не вийшло", - сказано у підписі до відео.
"За моєю спиною знаходиться 29-й блокпост та селище Новотошковшка", - сказав бойовик, неправильно вимовивши назва Новотошківське.
Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)
Нагадаємо, що экс-бойовик "ДНР" розповів про жорстоких звірства терористів.
Жителя окупованого Донецька забрали в "армію ДНР", коли йому було 91 років. За його словами, примусового "заклику" підлягали навіть неповнолітні. Їх навчанням займалися куратори з Росії, а потім відправили на фронт як гарматне м'ясо.
Екс-терорист розповів, що вирішив втекти від бойовиків, коли його разом з малолітніми "товаришами" хотіли відправити "зачищати" Іловайський котел у серпні 2014 року. "Командування" віддало наказ добивати поранених українських військових і це викликало у юних терористів шок.
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