"Какой шикарный персонаж": в сети показали позор боевика "ЛНР" (видео)

У него возникли проблемы с названием поселка

Боевик "ЛНР" оконфузился в интервью во время попытки произнести название населенного пункта. Соответствующее видео было опубликовано на странице Necro Mancer в социальной сети Twitter.

Террорист не смог правильно произнести название поселка Новотошковское в Попаснянском районе Луганской области.

Видео: Боевик оконфузился с названием поселка (twitter.com/666_mancer)

"Какой шикарный персонаж. Жаль, что выговорить название поселка Новотошковское у тракториста Ибрагимова так и не получилось", - сказано в подписи к видео.

"За моей спиной находится 29-й блокпост и поселок Новотошковшкая", - сказал боевик, неправильно произнеся название Новотошковское.

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Напомним, что экс-боевик "ДНР" рассказал о жестоких зверствах террористов.

Жителя оккупированного Донецка забрали в "армию ДНР", когда ему было 91 лет. По его словам, принудительному "призыву" подлежали даже несовершеннолетние. Их обучением занимались кураторы из России, а потом отправили на фронт как пушечное мясо.

Экс-террорист рассказал, что решил сбежать от боевиков, когда его вместе с малолетними "сослуживцами" хотели отправить "зачищать" Иловайский котел в августе 2014 года. "Командование" отдало приказ добивать раненых украинских военных и это вызвало у юных террористов шок.

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