Календар краси на березень: астролог розповіла, в які дні краще стригтися і відвідувати косметолога

Астрологічні рекомендації для відвідування косметолога, стоматолога, а також для татуажу, депіляції, манікюру, стрижки, фарбування і нарощування волосся/вій на березень 2022:

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Фарбування волосся

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Якщо фарбувати волосся:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17,

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то фарба буде триматися довше, а колір буде більш інтенсивний і насичений. Ці дні ідеально підходять для фарбування в темні і яскраві тони.

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Якщо фарбувати:

19, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

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то фарба змиється швидше, проте ці дні підходять для мелірування, фарбування в блонд.

⠀ Фарбувати волосся в березні краще в певні дні (фото: freepik.com)

Стрижка волосся

Якщо ви мрієте про довгу шевелюру, щоб волосся відростало досить швидко, то для вас дні: 4, 5, 6 (з 10:00), 7, 8 (до 16:30, 9, 10 (до 18:45), 14, 15 (до 13:00), 16, 17 березня.

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А якщо ви носите коротку стрижку і бажаєте, щоб волосся відростало повільніше, то слід вибрати дні: 19, 23, 24 (до 15:00), 25, 26, 27, 28 (до 17: 00).

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Нарощування волосся, вій

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Можна використовувати дні: 4, 5, 6, 7, 8 (до 16:30), 9, 10, 14, 15 (до 13:00), 16, 17, 19, 20 (до 14:30), 23, 24 (до 15:00), 25, 26, 27, 28 (до 17:00), 31 (з 13: 00).

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Для відвідування косметолога підійдуть дні (маски ,зволоження, апаратний догляд, одним словом все, що робиться без прямого пошкодження шкіри):

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31



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Астролог назвала кращі дні для відвідування косметолога (фото: freepik.com)

Уколи краси і татуаж можна робити в ті ж самі дні, але в години ефективного Місяця.

Для планового відвідування стоматолога (пломбування, читка каменю, відбілювання) підійдуть дні:

7, 8( до 16:30), 9, 10 (до 18:45), 11 (з 9: 30), 12, 13 (до 17:45), 16, 17, 23, 27, 28 (до 17: 00), 29, 30 березня.

Календар краси на березень 2022 від астролога (фото: instagram.com/moldovanova_astrolog)