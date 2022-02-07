Наробите купу помилок і завалите важливі справи: астролог попередила про несприятливий період в березні

Астрологи кажуть, що є один дуже простий і надійний спосіб почати справу, з якої нічого не вийде. Або зробити абсолютно марну покупку, або позичити комусь гроші так, щоб їх потім не повернули. Для всього цього треба почати справу на "холостий" Місяць.

Астролог Олена Молдованова розповіла в Instagram, в якому періоді в березні не варто починати нові справи та проєкти.

Місяць в астрології пов'язаний з розвитком і протіканням різних процесів. Він символізує побутовий, щоденний подієвий ряд.

Якщо місяць по небу рухається "без курсу", то події не розвиваються, справи не робляться, допускається мільйон помилок і упущень. Все навколо як би завмирає, засинає. Навколишні немов вимикаються з потоку, стають розсіяними, неуважними, сонними.

На місяці "без курсу" краще не починати нові справи та проєкти, для яких важлива перспектива розвитку. Такі починання не будуть продовжені, всі процеси затягуються, обіцянки не виконуються, нові ідеї та пропозиції виявляються нікому не потрібними.

На місяці "без курсу" не можна здавати аналізи, проводити медичні обстеження, робити операції.

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На "холостий" місяці рекомендується: відпочивати, читати, гуляти, медитувати, займатися духовними практиками, насолоджуватися тишею і спокоєм. Можна продовжувати справи, розпочаті раніше, розв'язувати побутові питання.

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Місяць "без курсу" в березні 2022.